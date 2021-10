Les RIP où la fibre Free est officiellement disponible, Univers Freebox met sa carte à jour

Univers Freebox met à jour sa carte permettant d’y voir plus clair dans la disponibilité des offres fibre de Free sur les RIP. L’opérateur est présent sur plus de 40 RIP.

Sur quels réseaux d’initiative publique Free est-il présent ? S’il a d’ores et déjà signé un contrat-cadre avec les principaux opérateurs d’infrastructures comme Altitude, Axione, Covage ou encore Orange dans le but de commercialiser ses offres FTTH dans ces zones où le déploiement de la fibre passe par des fonds publics, l’opérateur de Xavier Niel officialise régulièrement son arrivée sur divers réseaux. Aujourd’hui, Free est ainsi présent sur plus de 40 RIP avec la volonté d’une présence sur l’intégralité de ces réseaux, même à faible part de marché.

En juillet dernier, Univers Freebox a publié une carte permettant d’y voir plus clair, avec la promesse de mises à jour. Voici donc la dernière version de notre carte des RIP où Free est présent. Nous avons ajouté les réseaux d’initiative publique Anjou Fibre et Val de Loire Fibre, tous les deux opérés par TDF. “Sur le réseau d’Anjou Fibre, Free propose aujourd’hui son offre Fibre à 30 000 logements – soit un tiers des prises déployées à ce jour – sur les principales villes”, indiquait Free le 14 octobre dernier. “Sur le réseau Val de Loire Fibre, Free propose aujourd’hui son offre Fibre à 22 000 logements”, annonce l’opérateur ce jeudi 21 octobre. Nous avons également ajouté un code couleur pour indiquer une présence partielle dans le département (RIP couvrant une métropole ou ne couvrant qu’une partie du département).

Pour rappel, les préouvertures faisant l’objet de remontées d’abonnés n’apparaissent pas ici. Le but est de vous proposer un outil reposant uniquement sur des informations sur lesquelles Free a communiqué de manière officielle. À noter aussi que de nombreux réseaux sont toujours en cours de déploiement. Les foyers pourtant situés dans les départements concernés ne sont donc pas tous éligibles à la fibre de Free. Pour certains, il faudra attendre encore quelque temps.

Liste des RIP et le nombre de prises concernées

Altitude : 11 réseaux

Axione : 9 réseaux

Covage : 7 réseaux

Orange : 11 réseaux

TDF : 3 réseaux

CM’IN : 1 réseau

RIP Chartres Métropole Innovations Numériques (CM’IN) : département 28 (18 000 prises)

SIEA : 1 réseau

RIP Li@in (SIEA) : département 01 (250 000 prises)

SyDev : 1 réseau