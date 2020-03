Fibre : Free officialise son arrivée sur 2 nouveaux RIP et apporte des précisions sur les zones couvertes

Nous vous rapportions cet après midi que Free avait commencé à proposé ses offres fibre sur la RIP de Mayenne Fibre. L’opérateur vient de publier un communiqué de presse officialisant cette arrivée ainsi que sur un autre RIP du département.

Free vient d’annoncer son arrivée sur les 2 Réseaux d’Initiative Publique (RIP) couvrant le département de la Mayenne : Mayenne Fibre et Laval THD. Sur le RIP Mayenne Fibre, Free propose dès aujourd’hui la Fibre à plus de 450 logements de la commune d’Aron. Fin mars, 8 000 logements supplémentaires seront éligibles. Mi-avril, Free rendra éligibles 12 000 logements sur la totalité des communes déployées par Mayenne Fibre. Sur le RIP Laval THD, Free confirme l’ouverture commerciale fin avril de son offre Fibre sur les 19 communes du RIP soit les 21 000 logements desservis par Laval THD.

En Mayenne, les offres Fibre Free sont par ailleurs déjà accessibles pour 40 000 logements dans les communes de Laval et Château-Gontier (zone AMII). Sur ce département, la Fibre Free sera disponible pour 80 000 logements fin avril.

Free précise qu’il “confirme sa volonté d’être présent sur l’ensemble du territoire et de pouvoir ainsi proposer aux français une offre Fibre à partir de 14,99€/mois pendant 12 mois (puis 34,99€/mois). Par ailleurs, Free est le seul opérateur à proposer la technologie Fibre 10G-EPON1 (avec offre et Freebox compatibles) en France”. Dès aujourd’hui, les habitants d’Aron peuvent tester leur éligibilité et souscrire sur www.free.fr ou au 1033, numéro gratuit dédié à la Fibre Free ou dans la boutique de Laval.

Les abonnés dégroupés Freebox ADSL éligibles à l’offre Fibre Free seront contactés par Free pour leur proposer la migration avec l’intervention d’un technicien à leur domicile. Cette intervention de raccordement en fibre optique se fait sans frais pour l’abonné