Abonnés Livebox : Orange lance une grosse promo sur un énorme bouquet comprenant Ciné+ OCS

Plus d’une cinquantaine de chaînes et de services à la demande à découvrir pour 1€ par mois sans engagement, les abonnés Livebox peuvent se régaler.

Ciné, séries, émissions de divertissement… Il y en a pour tous les goûts avec cette promotion lancée par Orange qui dure jusqu’au 8 janvier prochain. En effet, le bouquet Divertissement est proposé à 1€/mois le premier mois, sans engagement. Une fois la période promotionnelle passée, le tarif original (15.99/mois) s’applique.

Vous pouvez y retrouver une cinquantaine de chaînes diverses et variées, allant des grosses productions avec Ciné+ OCS qui propose des films en exclusivité dès 6 mois après la sortie salles, du cinéma à profusion pour tous les passionnés des films de légende aux succès d’aujourd’hui, ainsi que des séries inédites françaises et internationales, à d’autres types de contenus. D’ailleurs, les chaînes Ciné+ et OCS sont de la partie évidemment, ainsi que Paramount Channel.

En effet, le bouquet se veut divertissant mais aussi généraliste, on peut y retrouver des chaînes comme téva, Paris Première, RTL9, mais aussi ​des chaînes jeunesse (TFou Max, Boomerang, Cartoonito…) et des services de découverte comme Kitchen Mania, Explore ou Crime District… Vous pouvez aussi retrouver une sélection de chaînes musicales (Trace, RFM TV…) et les fans de vitesse pourront se régaler avec Automoto.

