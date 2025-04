Abonnés Freebox et Prime : récupérez 5 jeux gratuitement, dont un titre sur console et deux licences cultes

Du Minecraft et de la Mafia au programme… La sélection de Prime Gaming de cette semaine est pleine de promesses.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Prime Gaming ajoute cinq titres à son catalogue, avec en plus un jeu disponible sur Xbox. Ces derniers sont disponibles pour une durée d’au moins 33 jours à compter d’aujourd’hui mais une fois récupérés, vous pourrez y jouer même après cette période.

La corruption du Nether des piglins se répand à travers l’Overworld, brûlant tout ce qu’elle touche. Êtes-vous le héros qui protégera cette douce terre ? Dans Minecraft Legends, planifiez votre stratégie et affrontez les piglins dans des batailles épiques, mais attention : ils ripostent toujours. Affrontez des bases de piglins le jour et défendez vos alliés après le crépuscule. Explorez des biomes luxuriants remplis de trésors et de périls, rencontrez de nouveaux amis et réunissez-vous avec des foules familières. Avec les alliés à vos côtés, il ne vous reste plus qu’à sauver le monde. Une façon comme une autre de découvrir l’univers d’un des jeus les plus vendus au monde.



Surprise assez bienvenue, le titre est proposé sur PC mais aussi sur Xbox Series et One. Pour le récupérer, il vous faudra vous rendre sur la page Prime Gaming pour accéder à un code à saisir dans le store Microsoft ou Xbox en suivant les instructions données par Amazon.

Pour une réalité bien plus noire et des aventures sombres, tournez-vous vers le dernier opus d’une saga de jeu cultes : Mafia III : Definitive edition. Après des années de combat au Vietnam, la famille de substitution de Lincoln Clay, la pègre noire, est trahie et éliminée par la mafia italienne. Lincoln fonde une nouvelle famille sur les cendres de l’ancienne et ouvre la voie à une vengeance de niveau militaire par l’intermédiaire des mafieux responsables.



Pour récupérer ces jeux, il faudra posséder un compte GOG, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GOG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Gravity Circuit est un jeu de plateforme 2D plein d’action et de flashes, dans l’esprit des classiques de la console. Suivez Kai, un héros de guerre solitaire qui exploite les pouvoirs mystérieux de Gravity Circuit, dans une aventure dans un monde futuriste habité par des robots sensibles.



Bienvenue à Paleo Pines, une charmante île connue pour ses dinosaures sympathiques, ses habitants excentriques et son passé mystérieux. Partez avec votre compagnon Lucky, découvrez les secrets de l’île et liez-vous d’amitié avec de nouveaux dinosaures. Ensuite, demandez-leur de vous aider à rénover votre ranch pour créer votre confortable sanctuaire de dinosaures.



Dans cette suite du jeu « Clouds & Sheep », les mignons petits moutons sont enfin de retour ! Avec Cloud & Sheep II, résolvez d’innombrables quêtes et répondez aux besoins de vos amis laineux. Plantez de l’herbe, des arbres et taillez la laine de différentes couleurs de vos animaux pour amasser des ressources. Collectez des étoiles de joie, coupez du bois et des pétales de fleurs puis utilisez pour fournir à votre troupeau de la nourriture, des accessoires, des jouets et bien plus encore ! Contrôlez les nuages et faites pleuvoir pour que vos moutons ne manquent pas d’eau potable. Si vos moutons sont heureux et satisfaits, ils donneront naissance à des petits agneaux !



Pour y accéder, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Pop et Révolution et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.

