Pas d’info urgente, sauf celle-ci, Univers Freebox vous souhaite de joyeuses fêtes

Toute l’équipe d’Univers Freebox vous adresse ses vœux les plus chaleureux pour un Joyeux Noël 2025 et un excellent réveillon, que celui-ci se déroule devant une table bien garnie, une Freebox allumée ou les deux en même temps.

Derrière les articles, les alertes de dernière minute, les bons plans, les bugs traqués, les nouveautés décortiquées et parfois les râleries assumées, il y a avant tout des femmes et des hommes passionnés. Journalistes, rédacteurs, vidéastes, accompagnateurs numériques du store Univers Freebox, responsables administratifs et techniques, stagiaires et bénévoles : tous donnent de leur temps, souvent en dehors des horaires raisonnables, pour vous informer, vous aider et on l’espère vous faire sourire.

En ce jour de fête, nous avons aussi une pensée particulière pour celles et ceux qui font vivre Univers Freebox au quotidien : Olivier, Maxime, Lucas, Marjolaine, Tibet, Ivan, Djibril, Kevin, Cindy, Florian… et bien entendu les bénévoles qui œuvrent parfois dans l’ombre mais toujours avec la même énergie.

Et parce que l’actualité télécom ne prend jamais vraiment de vacances (oui, même à Noël), le site Univers Freebox continuera de fonctionner pendant toute la période des fêtes. Nouveautés, incidents, polémiques, décryptages ou surprises de dernière minute : nous resterons à vos côtés, même entre deux parts de bûche.

Merci à vous, lecteurs toujours plus nombreux, pour votre fidélité, vos messages, vos réactions et votre exigence. Très belles fêtes de fin d’année à toutes et à tous, et rendez-vous très vite pour une nouvelle année riche en actus Free, télécoms et audiovisuel.

-L’équipe d’Univers Freebox-

