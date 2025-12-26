Abonnés Freebox et Amazon Prime : vous adorez la série ? Deux jeux Fallout cultes sont offerts sur PC

Amazon Prime enrichit cette semaine son offre avec deux monuments du jeu de rôle post-apocalyptique. Les origines d’une saga culte sont à l’honneur avec Fallout et Fallout 2, deux classiques du RPG à récupérer gratuitement et à conserver définitivement.

Comme chaque semaine, Amazon continue d’étoffer son catalogue Prime Gaming (renommé Luna), inclus sans frais supplémentaires pour les abonnés Amazon Prime. Ces nouveaux titres resteront disponibles pendant au moins 33 jours et, une fois ajoutés à votre bibliothèque, ils demeureront jouables sans aucune limite de temps. Pour rappel, Prime Gaming est inclus avec les Freebox Delta et Ultra, offert pendant trois mois aux abonnés Pop et Ultra Essentiel, et accessible aux autres via Amazon Prime au tarif de 6,99 euros par mois. A noter que cette semaine, c’est la saga Fallout qui est mise à l’honneur, à l’occasion de la sortie de la saison 2 de la série éponyme sur Prime Video. Ces jeux ont également été offerts en 2024, il est donc possible que vous les ayez déjà récupérés auparavant.

Fallout (GOG) est le jeu qui a bouleversé les codes du RPG occidental en l’arrachant aux donjons médiévaux pour l’ancrer dans un futur rétro-futuriste ravagé par la guerre nucléaire. Vous explorez les ruines d’une civilisation disparue, peuplées de mutants, de gangs et de machines hostiles, en incarnant un survivant dont les choix auront un impact réel sur le monde qui l’entoure. Grâce au système SPECIAL, chaque personnage peut évoluer de manière radicalement différente, entre diplomatie, infiltration ou affrontements brutaux. Un titre fondateur, sombre et mordant, qui a posé les bases d’une licence devenue incontournable.

Fallout 2 (GOG) prolonge et amplifie cette vision dans une suite encore plus vaste et plus ambitieuse. Quatre-vingts ans après les événements du premier opus, vous partez à la recherche du Kit de Création du Jardin d’Eden, dernier espoir pour sauver votre village. Votre périple vous entraîne à travers des terres irradiées peuplées de mutants mégalomanes, de factions corrompues et de personnages aux intentions rarement honnêtes. Plus riche en quêtes, en dialogues et en possibilités, Fallout 2 pousse encore plus loin la liberté de choix et la profondeur du système de jeu, mettant constamment le joueur face à des dilemmes moraux dans un monde post-nucléaire en décomposition.

Pour récupérer ces deux jeux, il est nécessaire de posséder un compte GOG. Une fois votre compte créé et le launcher installé, rendez-vous sur votre page Prime Gaming pour récupérer les codes correspondants. Il suffit ensuite de les saisir dans votre bibliothèque GOG via le bouton “+”, en sélectionnant “Utiliser un code GOG”. Les jeux seront alors ajoutés définitivement à votre collection et pourront être installés quand vous le souhaitez.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox