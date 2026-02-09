Free Mobile garde le cap pour déployer la 5G et continue la modernisation de sa 4G

Free Mobile poursuit son déploiement de réseau mobile, dans un mois sans coup d’éclat pour les opérateurs.

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) a mis à jour son observatoire des réseaux mobiles, offrant un nouvel état des lieux de la couverture 5G en France métropolitaine. Au 1er février 2026, Free Mobile continue de renforcer son réseau, tout en affichant des performances contrastées selon les bandes de fréquences face à Orange, Bouygues Telecom et SFR.

Le déploiement de la 5G se poursuit

À cette date, 52 812 sites 5G sont autorisés en France métropolitaine, en légère hausse de 0,6 % sur un mois. Parmi eux, 46 345 sites sont déclarés techniquement opérationnels, soit 88 % du total. Ces sites sont allumés, même s’ils ne sont pas nécessairement ouverts commercialement. Toutes fréquences confondues, Free Mobile conserve sa place de leader, notamment du fait de son utilisation importante de la bande 700 MHz (21 143 sites actifs sur 22 624 au total)

Free Mobile a ainsi activé 52 nouveaux sites, sur la bande 700 MHz, qu’il exploite aux côtés d’Orange (+187). Cette bande, essentielle pour assurer une large couverture géographique, compte 34 850 sites autorisés, dont 30 096 sont techniquement opérationnels. Free Mobile y a historiquement bâti une grande partie de sa couverture 5G, privilégiant la portée plutôt que les débits maximaux.

Sur la bande 2,1 GHz, utilisée par Bouygues Telecom, Orange et SFR, 26 274 sites sont autorisés, dont 21 185 sont en service. La bande 3,5 GHz, au centre notamment de la 5G+, constitue un indicateur clé pour comparer les opérateurs. Au total, 36 056 sites sont autorisés sur cette fréquence, dont 31 172 sont techniquement opérationnels.

Free Mobile y compte 10 631 sites allumés, avec une progression de 98 sites sur le mois de janvier. Il se place ainsi derrière Orange, largement en tête avec 13 688 sites actifs (+165), et reste proche de Bouygues Telecom (10 812 sites, +81) et de SFR (10 513 sites, +98). Si Free Mobile n’est pas leader sur cette bande stratégique, il maintient un rythme de déploiement soutenu, comparable à celui de ses concurrents directs.

Free Mobile solide en 4G et dans la réallocation de la 3G

Sur la 4G, le réseau continue lui aussi de progresser. Au 1er février, 67 920 sites sont autorisés et 63 991 sont en service, soit une hausse mensuelle de 0,3 %.

Free Mobile exploite 30 629 sites 4G actifs, avec 112 nouvelles mises en service sur le mois, en comptant 120 sites activés sur la 2100, 188 sur la 700 MHz . Il se situe derrière Orange (32 474 sites), Bouygues Telecom (31 013) et légèrement devant SFR (30 320). L’écart reste toutefois limité avec ses deux concurrents, l’opérateur historique étant depuis longtemps loin devant les trois autres.

Enfin, Free Mobile poursuit activement la réallocation de ses fréquences 3G. Sur la bande 900 MHz, utilisée notamment pour renforcer la 4G, l’opérateur compte 23 805 sites en service, en hausse marquée de 244 sites en janvier, pour un total de 26 363 sites autorisés. Une dynamique qui témoigne de la transition progressive vers des réseaux entièrement 4G et 5G.

