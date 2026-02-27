Netflix lâche l’affaire pour Warner Bros, pas de surenchère face à Paramount

Netflix a décidé de ne pas relever son offre pour Warner Bros Discovery après la surenchère de Paramount Skydance. Le groupe estime que le prix demandé ne rend plus l’opération financièrement intéressante.

Nouveau rebondissement dans la bataille pour le rachat de Warner Bros. Discovery. Netflix a annoncé le 26 février qu’il refusait de relever son offre, après que le conseil d’administration du groupe de médias a jugé supérieure la dernière proposition de Paramount Skydance.

Dans un communiqué, les co-directeurs généraux de Netflix, Ted Sarandos et Greg Peters, expliquent que la surenchère nécessaire ne justifie plus l’opération. « Nous avons toujours été disciplinés, et au prix nécessaire pour s’aligner sur la dernière offre de Paramount Skydance, cette transaction n’est plus attractive financièrement », indiquent-ils. Il faut dire que Netflix avait prévenu être “prêt à laisser un concurrent surpayer” dans une interview récente.

La nouvelle proposition de Paramount Skydance s’élève à 31 dollars par action, valorisant Warner Bros Discovery à environ 110 milliards de dollars, dette comprise. Netflix estime pourtant que l’accord initial aurait eu du sens. « La transaction que nous avons négociée aurait créé de la valeur pour les actionnaires avec une voie claire vers une approbation réglementaire », affirment les dirigeants du groupe.

Malgré ce retrait, la plateforme assure que cette acquisition n’était qu’une opportunité parmi d’autres. « Cette opération était toujours un “nice to have” au bon prix, pas un “must have” à n’importe quel prix », précisent Ted Sarandos et Greg Peters. Le groupe rappelle par ailleurs que sa stratégie reste centrée sur sa croissance organique. Netflix prévoit d’investir environ 20 milliards de dollars dans les films et les séries cette année, tout en poursuivant l’expansion de son offre de divertissement.

