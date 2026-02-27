Nouveau phishing Canal+ : attention à ce faux mail qui menace de suspendre votre abonnement

Des arnaqueurs tentent d’usurper l’identité de Canal+ en envoyant de faux emails d’alerte au paiement.

Une nouvelle campapgne d’hameçonnage circule actuellement en se faisant passer pour Canal+. Le courriel, qui reprend fidèlement la charte graphique et le logo du groupe, évoque une “difficulté lors du traitement de votre paiement” et menace d’une restriction des services sous 48 heures.

Le message invite le destinataire à “actualiser ses informations de paiement” via un bouton renvoyant vers l’adresse renouvellement.canalplus-fr.com. Un nom de domaine qui n’appartient pas à Canal+ et constitue un signal d’alerte évident. L’internaute à l’origine du signalement sur notre forum, n’est plus abonné à Canal+ depuis… quinze ans. Un élément qui confirme le caractère frauduleux de la démarche tout comme l’absence de personnalisation. Comme souvent, les campagnes de phishing ne ciblent pas uniquement des abonnés actifs mais exploitent des bases d’adresses email circulant en ligne.

Lors d’une précédente vague similaire l’an dernier, Canal+ avait rappelé que “de nombreux emails et courriers circulent en reprenant à des fins frauduleuses la charte graphique et le logo de Canal+” et précisait que ces tentatives ne résultaient pas d’une fuite de ses systèmes d’information. Le groupe recommandait alors de ne pas cliquer sur les liens, de ne pas ouvrir les pièces jointes et de supprimer immédiatement le message. En cas de transmission d’identifiants, il convient de modifier son mot de passe sans délai. Si des coordonnées bancaires ont été communiquées, une opposition rapide auprès de sa banque est indispensable. Avant toute action, il est recommandé de vérifier systématiquement l’URL officielle et, en cas de doute, de se connecter directement via le site institutionnel plutôt que via un lien reçu par email.

