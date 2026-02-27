Audiovisuel public : Xavier Niel pose un lapin aux députés, l’audition de Mediawan capote

La commission d’enquête sur l’audiovisuel public a dû reporter l’audition des actionnaires de Mediawan après l’annonce tardive de l’indisponibilité de Xavier Niel. Le président de la commission a exprimé son agacement face à cette absence de dernière minute.

L’audition des actionnaires de Mediawan prévue ce jeudi après-midi devant la commission d’enquête sur l’audiovisuel public n’a finalement pas eu lieu. La séance a été annulée après l’annonce, à la dernière minute, de l’absence de Xavier Niel, censé comparaître aux côtés de Matthieu Pigasse et Jérôme Nommé.

En ouverture de séance, le président de la commission, Jérémie Patrier-Leitus, a expliqué la situation aux membres présents. «À 13 heures 59 aujourd’hui même, le secrétariat de monsieur Niel, nous a fait savoir qu’il était indisponible, en raison d’un empêchement urgent, impossible à différer et indépendant de sa volonté», a-t-il indiqué.

Cette annonce tardive a suscité une certaine irritation du côté de la commission. Son président a tenu à rappeler le cadre légal entourant ce type de convocation. «Toute personne dont une commission d’enquête a jugé l’audition utile est tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée. Si besoin est par un huissier ou un agent de la force publique, à la requête du président de la commission», a-t-il souligné.

Une audition jugée impossible sans les trois actionnaires

Le rapporteur de la commission, Charles Alloncle, souhaitait que l’audition se déroule en présence simultanée des trois actionnaires de Mediawan. Dans ces conditions, la séance ne pouvait pas se poursuivre.

Le président de la commission a également insisté sur le caractère exceptionnel que devrait représenter une absence à une convocation parlementaire. «De fait, sauf cas très exceptionnel, décès d’un proche, hospitalisation, une personne dont l’audition a été prévue ne peut s’y soustraire», a-t-il précisé, appelant Xavier Niel à «comparaître aujourd’hui, devant la commission d’enquête à vos côtés», en vain.

Dans l’attente d’explications plus précises, le président de la commission a indiqué tenter d’obtenir davantage d’informations. «J’attends de la part de son secrétariat, que nous essayons de joindre depuis plusieurs minutes maintenant, une réponse sur la réalité et la nature de cet empêchement».

Faute de pouvoir maintenir l’audition dans ces conditions, il a finalement annoncé être dans l’«obligation d’annuler l’audition et de la reporter à une date ultérieure», tout en présentant ses excuses pour cette annulation.

