Free Mobile : la 5G et la 4G accélèrent encore en 2025, les débits poursuivent leur nette progression

Malgré un bug majeur ayant faussé une partie des mesures, l’observatoire annuel de notre partenaire RNC Mobile confirme une amélioration sensible des performances du réseau Free Mobile en 2025, tant en 5G qu’en 4G. La montée en puissance de la 5G large bande et le renforcement des fréquences 4G expliquent ces gains.

Depuis 2017, l’application RNC Mobile permet aux Freenautes de mesurer les performances réelles du réseau de Free Mobile à travers toute la France. En 2025, pas moins de 64 616 tests de débit ont été réalisés dans 3384 communes, contre plus de 95 000 l’année précédente. Cette baisse s’explique principalement par un bug affectant Android 15, qui a contraint le projet à invalider toutes les mesures effectuées sur les smartphones les plus récents durant une grande partie de l’année.

Malgré cet échantillon réduit, les résultats confirment une tendance claire : la 5G s’impose désormais très largement. Elle représente 76 % des mesures en 2025, contre 69 % en 2024 et 67 % en 2023. Sur les derniers mois de l’année, plus de quatre tests sur cinq étaient réalisés en 5G, signe d’une adoption massive et d’une couverture désormais généralisée.

Des débits 5G encore en hausse, portés par la 5G 3,5 GHz et les améliorations 4G

Les performances du réseau continuent elles aussi de progresser, la preuve en est en 2025, le débit descendant médian en 5G a augmenté d’environ 7 % par rapport à 2024. En moyenne, la hausse atteint même 48 Mb/s, soit une progression de 11 % sur un an. Cette amélioration est directement liée à l’accélération du déploiement de la 5G sur la bande 3,5 GHz, mais aussi aux optimisations apportées aux fréquences 4G, qui restent utilisées en complément dans le cadre de la 5G non autonome (NSA).

Les débits montants progressent encore plus nettement, avec une hausse de 16 % sur la médiane. Cette évolution s’explique par la généralisation de l’agrégation de plusieurs fréquences, désormais largement déployée sur le réseau. En parallèle, la 5G autonome (SA), introduite à grande échelle fin 2024, commence à jouer un rôle croissant. Si ses débits descendants restent en moyenne inférieurs de 17 % à ceux de la 5G NSA (376 Mb/s contre 451 Mb/s), elle apporte des gains significatifs pour les utilisateurs situés dans les zones les moins performantes, avec une amélioration d’environ 30 % sur les profils les plus modestes.

La 4G progresse fortement grâce aux nouvelles fréquences

Contrairement aux idées reçues, la 4G continue elle aussi de progresser. En 2025, son débit médian augmente de 21 % sur un an, et de 45 % depuis 2021. Cette hausse s’explique principalement par l’activation massive de nouvelles fréquences, notamment la bande 2100 MHz, désormais déployée sur plus de 20 500 sites, ainsi que la réutilisation complète de la bande 900 MHz en 4G, activée sur plus de 23 500 sites en seulement six mois. Le déploiement progressif du MIMO 4×4, qui améliore fortement les performances radio, contribue également à ces gains, même si son impact reste limité par le nombre de smartphones compatibles. Malgré ces progrès, la 4G poursuit logiquement son déclin en volume d’utilisation. Elle ne représente plus qu’un test sur cinq en moyenne, et moins d’un sur quatre en fin d’année, confirmant la transition rapide vers la 5G. L’utilisation à venir de la bande 2100 et 700 MHz essentiellement en 5G et 5G+ va faire baisser cependant les débits en 4G+ et Free Mobile a déjà prévenu dans sa brochure tarifaire.

Autre enseignement, fin 2025, 43 % des sites mobiles de Free Mobile étaient équipés de la bande 3,5 GHz, contre une proportion nettement plus faible lors des premières années de déploiement. Dans les zones urbaines les plus denses, ce taux dépasse désormais 82 %, permettant d’offrir des débits nettement supérieurs. À l’inverse, les sites utilisant uniquement la bande 700 MHz, moins performante mais offrant une meilleure couverture, deviennent progressivement minoritaires. Free Mobile poursuit ainsi sa stratégie de densification et de montée en capacité de son réseau.

L’année 2025 a été marquée par une baisse du nombre de tests, avec seulement 266 smartphones utilisés, contre 471 en 2024. Cette diminution est directement liée au bug affectant Android 15, qui a temporairement exclu de nombreux mobiles récents des mesures. Malgré cela, les résultats restent représentatifs et confirment la progression continue du réseau. Les grandes villes concentrent toujours l’essentiel des tests, avec Paris en tête (2495 mesures, dont 88 % en 5G), suivie de Lyon, Marseille et Bordeaux.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox