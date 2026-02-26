Quand pensez-vous que Free lancera son nouveau Super Player ?

Il se fait attendre, alors autant lancer les paris : quand verrons-nous enfin ce player sur lequel travaille Free ?

Tout a commencé il y a maintenant deux ans et quelques semaines, lors du lancement de la Freebox Ultra. Xavier Niel nous confiait alors le projet de Free de lancer un tout nouveau player, sans en révéler davantage. Et même s’il reconnaissait un certain retard, deux ans après… C’est toujours le silence radio.

Les prises de parole de ses dirigeants demeurent prudentes et le projet conserve encore une large part de mystère. Free semble d’ailleurs moins chercher à être « le premier à » lancer une nouveauté qu’à devenir celui qui la maîtrise le mieux.

Lors de la Journée des Communautés Free en octobre 2025, Xavier Niel évoquait pourtant un boîtier « complètement intégré en soft et en hardware ». Une formulation qui laisse penser que l’ambition pourrait dépasser celle d’un simple décodeur modernisé. L’idée serait plutôt de concevoir une expérience cohérente de bout en bout, plutôt que d’empiler des technologies existantes. Pour l’instant, les informations restent toutefois très limitées. Quelques indices aperçus dans un benchmark suggèrent néanmoins un boîtier assez puissant, équipé d’un processeur ARM performant, de 4 Go de mémoire vive et compatible avec Android 14, voire avec un système alternatif, hypothèse qui n’est jamais totalement à exclure avec Free. Une intégration poussée de Free TV et une meilleure unification avec l’écosystème Freebox pourraient enfin permettre la création d’une plateforme pensée pour évoluer dans le temps. Beaucoup d’hypothèses émergent, sans pour autant vraiment aboutir, faute d’informations.

Seulement voilà, en début d’année, Bouygues Telecom a dévoilé son propre player innovant, le premier à utiliser l’IA pour améliorer la qualité d’image. Au point que certains se disent que Free devrait se dépêcher pour rattraper, voir devancer son concurrent avec cet appareil tant attendu. A défaut d’avoir de réels indices sur la date, nous vous proposons alors de faire vos pronostics : quand devrait-il sortir selon vous ?

