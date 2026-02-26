Data, appels, SMS… De nouveaux pays européens pourraient être intégrés sans surcoût dans tous les forfaits de Free Mobile, Orange, SFR et Bouygues

L’itinérance gratuite pourrait bientôt couvrir de nouveaux territoires. Bruxelles souhaite intégrer six pays des Balkans occidentaux au système permettant d’utiliser son forfait mobile sans surcoût à l’étranger.

Et si les appels, SMS et la navigation en 5G depuis les pays des Balkans étaient bientôt inclus dans nos forfaits mobiles ? C’est la nouvelle piste explorée par l’Union Européenne. Une initiative qui s’inscrit dans le principe du « Roam Like at Home », qui permet aux abonnés mobiles d’utiliser leur forfait à l’étranger sans surcoût.

La prochaine étape envisagée concerne les Balkans occidentaux. Bruxelles souhaite ouvrir des discussions avec six pays : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Monténégro, Macédoine du Nord et Serbie. La plupart disposent déjà du statut de candidats à l’adhésion à l’Union européenne. L’objectif est de réduire les frontières numériques et de faciliter les déplacements, qu’il s’agisse de voyages, d’études ou d’activités professionnelles.

L’accord envisagé serait réciproque : les habitants de ces pays pourraient, eux aussi, utiliser leur forfait mobile dans les États membres de l’UE sans frais d’itinérance. Cela simplifierait les échanges économiques et touristiques entre les deux zones, tout en rapprochant progressivement ces marchés télécoms.

A noter que chez Free Mobile, l’Albanie, le Kosovo et la Bosnie-Herzégovine, sont absentes des offres de l’opérateur, tandis que le Monténégro, la Macédoine et la Serbie sont incluses uniquement dans le forfait Free 5G+. A noter que pour ces trois destinations, seulement la data est incluse sans surcoût, alors que les appels, MMS et SMS sont eux aussi facturés. Ainsi, pour le Kosovo et l’Albanie, chaque Mo utilisé sur le réseau mobile coûte à l’heure actuelle 9,70€ (et 7.50€ pour la Bosnie-Herzégovine), autant dire que le WiFi est indispensable pour surfer sans se ruiner. Pour les appels, comptez entre 0.70€/minute et 1.20€/minute. Un SMS envoyé coûte 27 centimes et un MMS coûte 1.05€ si vous l’envoyez ou 0.76€ si vous en recevez.

En Serbie, Monténégro et Macédoine du nord, les tarifs de SMS et MMS sont les même, mais un appel vers la France coûtera 1€ la minute et la réception même de l’appel peut coûter 50 centimes par minute. A titre d’indication, sur le forfait Série Free, le Go peut coûter jusqu’à 18.47€ et les SMS et appels sont bien plus chers (3.95€/min pour la Bosnie par exemple). Ainsi, les abonnés Free Mobile se trouvant dans ces zones pourront, si ces destinations sont incluses, être bien plus serein pour leur utilisation du mobile.

Depuis 2017, “Roam like at home” a continué d’intégrer de nouvelles destinations, avec notamment, en 2026, l’Ukraine et la Moldavie. Concernant les six nouvelles destinations, il ne s’agit pour l’heure que d’une proposition. Le projet doit encore être validé par le Conseil de l’Union européenne avant l’ouverture officielle des négociations. Des accords bilatéraux devront ensuite être conclus avec chacun des pays concernés avant que cette extension de l’itinérance gratuite puisse devenir réalité. En attendant, les opérateurs européens continuent d’améliorer leurs offres internationales pour les voyageurs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox