Nouveau : Free Mobile inclut désormais sans surcoût appels, SMS, MMS et data dans 2 nouveaux pays sur tous ses forfaits

L’Ukraine et la Moldavie intègrent le roaming européen, Free Mobile étend par conséquent les appels, SMS et data à tous ses abonnés.

Depuis le 1er janvier 2026, l’Ukraine et la Moldavie ont officiellement rejoint la zone de roaming gratuite de l’Union européenne. Une étape symbolique et concrète dans leur processus de rapprochement avec l’UE, qui se traduit immédiatement par des bénéfices très tangibles pour les consommateurs européens, notamment en matière de téléphonie mobile.

Concrètement, les citoyens européens peuvent désormais utiliser leur forfait mobile dans ces deux pays sans surcoût, selon les mêmes règles que dans les États membres de l’Union : appels, SMS et internet mobile sont inclus dans le cadre du « roam like at home ».

Free Mobile élargit immédiatement les usages inclus

Côté opérateurs français, Free Mobile applique sans délai cette évolution réglementaire. Jusqu’à présent, l’Ukraine et la Moldavie étaient déjà partiellement incluses dans le forfait Free à 19,99 €/mois, mais uniquement pour la data en roaming (depuis 2018 pour le premier et 2025 pour le second). À compter du 1er janvier 2026, le changement est notable : l’ensemble des forfaits Free Mobile est désormais concerné, y compris les offres les plus accessibles.

Sont ainsi concernés le forfait Free, la Série Free, le forfait à 2 € (et sa version à 0 € pour les abonnés Freebox), ainsi que les forfaits proposés via Veepee. Pour tous ces abonnés, les appels et les SMS depuis l’Ukraine et la Moldavie sont désormais inclus, au même titre que l’internet mobile, le volume alloué dépendant de leur offre.

Cette évolution est formellement actée dans la brochure tarifaire Free Mobile en vigueur depuis le 1er janvier 2026, qui aligne l’Ukraine et la Moldavie sur les autres destinations européennes pour les communications depuis l’étranger.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox