Free Mobile abaisse l’une de ses tarifications pour ses abonnés

L’opérateur baisse légèrement le prix du Mo en roaming en Europe dans ses offres après dépassement de l’enveloppe de données incluse.

Dans sa nouvelle brochure tarifaire du 1er janvier 2026, Free abaisse le prix de la data facturée au-delà des 35 Go inclus en Europe dans son forfait 350 Go ou au-delà de la data incluse dans sa Série Free : le tarif passe de 0,0015 € à 0,0013 € par Mo.

Pour rappel, la réglementation européenne autorise les opérateurs à facturer une surcharge lorsque l’abonné dépasse le volume de data considéré comme un usage raisonnable en roaming, tout en plafonnant strictement ce surcoût. Celui-ci était de 1,30 € par Go en 2025, il passe à 1,10 € dès ce 1er janvier 2026, avant de chuter à 1 € par Go en 2027.

Dans ce contexte, le nouveau tarif de 0,0013 € par Mo facturé par Free Mobile correspond à environ 1,33 €/Go. Free semble donc avoir aligner sa tarification sur la règle applicable en 2025, mais pas encore sur le niveau qui entre désormais en vigueur. Les abonnés pourraient donc voir une évolution supplémentaire à venir si l’opérateur choisit d’ajuster ce tarif pour respecter la limite de 1,10 €/Go dès 2026.

