Sécurité : la Commission européenne veut faire des antennes 5G un rempart anti-drones

Face à la multiplication des survols suspects, la Commission européenne dévoile un plan ambitieux pour détecter et contrer les drones, en s’appuyant notamment sur les réseaux 5G.

Bruxelles a présenté, le 11 février, un plan d’action ambitieux visant à mieux détecter, identifier et neutraliser ces menaces aériennes, avec une enveloppe de 250 millions d’euros à la clé.

Ces derniers mois, les incidents se sont enchaînés. En Pologne, une série de drones non identifiés ont violé l’espace aérien à l’automne 2025, obligeant l’armée à intervenir avec l’appui de chasseurs de l’OTAN. D’autres survols ont perturbé les aéroports de Copenhague, Munich ou Bruxelles, tandis que des sites militaires et énergétiques étaient approchés. Ces épisodes ont mis en évidence les limites des dispositifs actuels de surveillance face à des engins de plus en plus petits, discrets et faciles à déployer.

Pour y répondre, la Commission souhaite d’abord renforcer l’encadrement des drones civils. Si l’enregistrement est déjà obligatoire, son application reste inégale selon les pays. Bruxelles veut donc abaisser le seuil d’enregistrement de 250 à 100 grammes afin de couvrir les modèles miniaturisés, très répandus dans le commerce, et créer une base de données commune à l’échelle européenne pour identifier clairement les propriétaires. Un label « EU Trusted Drone » est également à l’étude pour certifier les appareils jugés sûrs.

Les infrastructures 5G comme boucliers

Mais la mesure la plus innovante concerne les réseaux mobiles. L’Union européenne entend exploiter les antennes 5G existantes comme des capteurs capables de détecter des objets volants. Grâce à une technologie émergente appelée ISAC, ces antennes pourraient à la fois assurer les communications et jouer un rôle de radar, en repérant des drones, y compris lorsqu’ils ne sont pas connectés à un réseau ou dépourvus de carte SIM.

L’idée est de bâtir un système civil de surveillance aérienne, complémentaire aux radars militaires, afin de couvrir les infrastructures stratégiques sur l’ensemble du territoire européen. Une partie de l’énergie émise par les antennes serait utilisée pour localiser et suivre les drones suspects, permettant ensuite aux autorités nationales de coordonner leur réponse. À terme, ces capacités pourraient être intégrées nativement aux futurs réseaux 6G.

Ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large de souveraineté technologique. Bruxelles souhaite privilégier des solutions européennes et réduire sa dépendance aux technologies étrangères. Les équipementiers télécoms Ericsson et Nokia sont cités parmi les acteurs clés susceptibles de contribuer au développement de ces systèmes. L’Ukraine, forte de son expérience acquise sur le terrain, sera également associée aux travaux.

Au-delà de la technologie, la Commission encourage les États membres à mieux cartographier leurs zones sensibles, à désigner des coordinateurs nationaux anti-drones et à coopérer via des achats publics communs. Une partie des financements sera aussi destinée à Frontex pour renforcer la surveillance des frontières extérieures de l’Union.

Source : BFMTV

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox