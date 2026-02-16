41% des abonnés ADSL de Free ne sont pas au courant que leur connexion va disparaître, c’est mieux chez la concurrence

Près d’un abonné ADSL sur trois n’a toujours pas connaissance de la fermeture programmée du réseau cuivre à l’horizon 2030. C’est l’un des enseignements marquants de l’Observatoire de la satisfaction client 2026 publié par l’Arcep, alors même que l’extinction du réseau historique est désormais enclenchée sur le territoire. Chez les opérateurs, les différences sont importantes, les abonnés de Free sont les moins au courant.

72% des abonnés ADSL savent que le réseau cuivre sera progressivement fermé, révèle l’Arcep ce 16 février dans son nouvel observatoire 2026 de la satisfaction client. Ce taux progresse régulièrement depuis trois ans, signe que l’information circule davantage mais en creux, le chiffre interpelle : 28% des clients encore raccordés à l’ADSL n’ont pas connaissance de cette échéance alors que la fermeture technique doit s’échelonner jusqu’en 2030 et que l’arrêt de la commercialisation est en place sur une majorité du territoire depuis fin janvier.

A y regarder de plus près, la situation varie sensiblement selon les opérateurs, la connaissance de la fermeture progresse partout, mais à des niveaux différents. Orange affiche le taux le plus élevé avec 82% d’abonnés informés, en hausse marquée par rapport à l’an dernier (55%). L’opérateur historique, directement en charge de l’extinction technique du réseau cuivre, semble avoir intensifié sa communication auprès de ses clients encore raccordés en ADSL. SFR suit avec 73% d’abonnés informés, également en progression significative (59% en 2024).Bouygues Telecom atteint 75%, contre 51% l’an passé.

En revanche, Free apparaît en retrait avec 59% seulement d’abonnés ADSL conscients de la fermeture prochaine du cuivre, même si la progression est réelle par rapport à 2024 (51%). Cela signifie concrètement que 41% des abonnés ADSL Free ne savent toujours pas que leur technologie d’accès va disparaître. L’écart avec Orange est de 23 points, ce qui est considérable sur un sujet aussi structurant.

Lorsque l’on élargit à l’ensemble des consommateurs disposant d’un accès internet fixe (et non plus aux seuls abonnés ADSL), les écarts se réduisent. La moyenne s’établit à 70% de Français informés. Orange reste devant avec 75%, Bouygues Telecom suit à 70%, Free atteint 66% et SFR 69%. Autre enseignement, parmi les abonnés ADSL français, 55% déclarent avoir cherché à se renseigner sur la fermeture du cuivre. Mais là encore, des écarts apparaissent :

Bouygues Telecom : 71%

SFR : 57%

Orange : 54%

Free : 48%

Free se situe en dessous de la moyenne, ce qui peut s’expliquer de deux façons : soit ses clients se sentent moins concernés, soit l’information initiale a été moins incitative à aller chercher des précisions. Sur l’ensemble des consommateurs fixe, la part de ceux ayant recherché de l’information tombe à 31%, avec Free à 28%, là aussi légèrement en retrait. Fin septembre 2025, il restait environ 4,5 millions d’abonnés ADSL à migrer vers la fibre en France, dont près de 2,3 millions chez Orange, 1,1 million chez Free, 800 000 chez SFR et 700 000 chez Bouygues Telecom.

Ce qui frappe toutefois, c’est le contraste entre déficit d’information et intention d’adoption. Parmi les abonnés cuivre chez qui la fibre n’est pas disponible ou dont la disponibilité est inconnue, 93% se disent prêts à souscrire si elle l’était, en hausse de 9 points sur un an. Autrement dit, le frein n’est pas l’adhésion à la fibre. Il réside davantage dans la pédagogie autour du calendrier et des modalités de bascule.

