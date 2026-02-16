Warner serait prêt à rouvrir les discussions avec Paramount pour son rachat, après avoir privilégié Netflix

Le conseil d’administration de Warner Bros Discovery étudie un éventuel retour à la table des négociations avec Paramount, malgré l’accord déjà approuvé avec Netflix.

Un changement de cap se profile chez Warner Bros Discovery. Alors que le groupe semblait privilégier l’offre de reprise formulée par Netflix, il pourrait finalement rouvrir les discussions avec Paramount Skydance, selon des informations de Bloomberg.

D’après des sources proches du dossier citées par l’agence, le conseil d’administration de Warner Bros Discovery examine actuellement la possibilité d’un accord plus favorable avec Paramount, après l’amélioration récente de son offre. Les administrateurs évalueraient notamment la capacité du groupe concurrent à formuler une proposition plus avantageuse que celle déjà approuvée avec Netflix. Contactée, Reuters n’a pas été en mesure de confirmer ces éléments dans l’immédiat.

Le groupe est au cœur d’une bataille de reprise opposant Netflix et Paramount. Si le conseil d’administration a validé l’offre du géant du streaming, Paramount multiplie les initiatives pour inciter Warner Bros Discovery à reprendre les négociations.

Mardi dernier, Paramount a annoncé une révision significative de sa proposition. Celle-ci inclut désormais un versement additionnel de 650 millions de dollars en numéraire pour chaque trimestre durant lequel l’offre concurrente de Netflix ne serait pas finalisée. Le groupe accepte également de prendre en charge les frais de résiliation, estimés à 2,8 milliards de dollars, que Warner Bros Discovery devrait verser à Netflix en cas d’échec du processus de vente.

Les deux prétendants convoitent Warner Bros Discovery pour ses studios de cinéma et de télévision, sa vaste bibliothèque de contenus et ses franchises majeures, dont Game of Thrones, Harry Potter ou encore les licences DC Comics.

À ce stade, l’offre de Netflix conserve l’avantage. Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires est prévue en avril afin de se prononcer sur l’accord conclu avec le groupe de streaming.

