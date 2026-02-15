15/02
Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : annonces, ajustements et enrichissements etc…
C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Comme chaque dimanche, nous faisons un point sur les événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué un lancement, une évolution tarifaire, une mise à jour ou une annonce stratégique, c’est ici que vous retrouverez l’essentiel.
Nouveautés Free
- Free continue d’enrichir son service de streaming gratuit Free Ciné. À l’occasion de la Saint-Valentin, l’opérateur lance une rubrique spéciale dédiée aux romances, tout en ajoutant trois nouveaux films à sa sélection Free Ciné, accessibles sans abonnement payant. Plus d’infos…
- Free revoit sa grille d’offres prépayées à la faveur d’un ensemble de modifications qui touchent aussi bien le fonctionnement des recharges que l’enrichissement de certains pass. Plus d’infos…
- Abonnés Freebox et Prime : deux nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement. Plus d’infos…
- Êtes-vous couverts par la 3G, 4G et 5G de Free ? L’opérateur vient à nouveau de mettre à jour sa carte officielle de couverture mobile. Plus d’infos…
- Free Mobile garde le cap pour déployer la 5G et continue la modernisation de sa 4G. Découvrez les derniers chiffres de l’ANFR.
Annonces de la semaine
- Free Mobile envoie un mail à des abonnés avec les dates de fin de la 2G et la marche à suivre pour continuer de profiter de leur forfait sans coupure. Plus d’infos…
- Free dévoilera le 24 mars les résultats d’une année 2025 difficile sur les ventes fixe et mobile, alors que sa maison mère brille en Europe. Plus d’infos…
- Free Mobile a lancé une offre spéciale pour la Saint-Valentin réservée à ses abonnés, deux Xiaomi Redmi Note 15 pour le prix d’un. Plus d’infos…
- Alors que les Jeux olympiques d’hiver 2026 battent déjà leur plein, Free met en avant un atout sportif inclus dans ses offres Freebox Ultra et Ultra Essentiel pour attirer de nouveaux abonnés. L’opérateur valorise désormais l’inclusion d’Eurosport 1, laquelle est loin d’être nouvelle. Plus d’infos…