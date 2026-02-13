Mécontent de passer à la fibre, un abonné de SFR s’arme d’une tronçonneuse et menace le personnel d’une boutique de l’opérateur

Tronçonneuse (sans lame) en main, un sexagénaire a semé la panique dans une boutique SFR de Sarrebourg le week-end dernier. L’individu a été arrêté par la police et sera jugé en 2027.

Hors de lui, un homme de 69 ans s’est présenté le samedi 7 février dans une boutique SFR du centre-ville de Sarrebourg (Moselle) armé d’une tronçonneuse. Mécontent après l’intervention de techniciens venus remplacer sa connexion ADSL par la fibre, cet agriculteur retraité a exprimé sa colère de manière plus que menaçante envers les trois vendeuses présentes, rapporte Le Républicain Lorrain.

Selon les premiers éléments, l’individu aurait brandi l’outil et tenté de le faire démarrer, tout en proférant des menaces, évoquant notamment son intention de « couper des têtes ». Si la lame et la chaîne avaient été retirées, la scène a suffi à provoquer un vif sentiment de peur parmi le personnel, qui a immédiatement alerté les forces de l’ordre.

Les policiers sont rapidement intervenus et ont procédé à son interpellation. Placé en garde à vue, l’homme a reconnu les faits alors que les trois employées ont déposé plainte. Déjà connu des services de police pour des faits de violences sur animaux en 2024, il a fait l’objet d’une expertise psychiatrique, concluant à l’absence de trouble altérant son discernement. Il sera jugé le 1er juin 2027.

