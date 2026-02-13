Prendre une offre ADSL chez Orange, Free et SFR est désormais quasiment impossible, Bouygues Telecom est déjà 100 % fibre

Alors que la fermeture progressive du réseau cuivre s’accélère en France, souscrire une offre ADSL est devenu un véritable défi depuis le 31 janvier 2026 même si certains peuvent encore y souscrire. Dans ce contexte, Orange, Free et SFR rendent l’accès au cuivre de plus en plus marginal, tandis que Bouygues Telecom a déjà tourné la page.

La disparition progressive du réseau cuivre en France et la fin de la commercialisation des offres ADSL est désormais une réalité concrète pour des millions d’abonnés. Depuis le 31 janvier 2024, une première vague de communes est entrée dans la phase de fermeture commerciale, avant une accélération majeure intervenue le 31 janvier 2026 sur la majorité du territoire, en métropole comme en outre-mer. Une nouvelle étape est programmée pour le 31 janvier 2027, date à laquelle le reste des communes basculera à son tour. À partir de ces échéances, il n’est tout simplement plus possible de souscrire un nouvel abonnement ADSL.

Initialement, Orange prévoyait une fermeture commerciale généralisée dès janvier 2026. Mais face aux retards de déploiement, notamment dans certaines zones denses et rurales, le calendrier a été revu. Près de 8 000 communes ont finalement bénéficié d’un report, mais concrètement 2 à 3 millions de foyers sont concernés et peuvent encore aujourd’hui souscrire une offre ADSL dans ces zones, la fibre étant largement déployée malgré tout dans ces communes.

Cette fermeture commerciale constitue la première marche vers l’extinction définitive de l’ADSL. Elle intervient au minimum un an avant la coupure technique complète du réseau et suppose un niveau suffisant de couverture en fibre optique. Dans le détail, les opérateurs ne peuvent plus proposer de nouvelles lignes même si les abonnements existants continuent temporairement de fonctionner. Par ailleurs, lorsqu’un logement est éligible à la fibre, l’ADSL n’est pas proposée, la fermeture est déjà appliquée « à l’adresse ».

Souscrire une offre ADSL chez Bouygues Telecom c’est fini depuis déjà un an

Sur le terrain commercial, la conséquence est claire : souscrire aujourd’hui une offre ADSL relève presque du parcours du combattant. Chez Orange, Free et SFR, les offres fibre sont systématiquement mises en avant, tandis que l’ADSL disparaît progressivement des pages web des FAI. Pour y accéder, il faut donc effectuer un test d’éligibilité, être situé dans une commune bénéficiant d’un report, et ne pas être éligible à la fibre (voir notre comparateur). Chez Orange, 3 offres ADSL sont affichées à des prix différents de la fibre, les tarifs oscillent entre 38,99€/mois hors promotion 6 mois et 53,99€/mois. Chez SFR, les box ADSL sont plus facilement accessibles sur son site web et sont affichées au même prix que la fibre alors que Free propose historiquement l’ADSL et la fibre au même tarif sans distinction. Aujourd’hui, seules les Freebox Révolution Light et Pop/Pop sont encore accessibles en ADSL.

La stratégie est encore plus radicale chez Bouygues Telecom. Depuis mars 2025, l’opérateur ne commercialise plus aucune offre ADSL et s’est positionné comme un acteur entièrement tourné vers le très haut débit. Ses abonnés n’ont accès qu’à des formules reposant sur la fibre.

Pour ceux qui ne sont pas encore éligible à la fibre, il est possible d’opter pour une Box 4G ou 5G chez chacun des 4 grands opérateurs nationaux. Elle sont souvent proposées dans les zones non couvertes par la fibre ou mal mal desservies par l’ADSL. Il est également possible d’opter pour une connexion par satellite, laquelle nécessite l’installation d’équipements comme une parabole et un récepteur satellitaire (décodeur). Cela peut être une réelle solution en zone blanche où le réseau mobile ne permet pas l’utilisation d’une box 4G.

