Piratage sportif : Canal+ fait condamner Google et Proton VPN et obtient de nouveaux blocages

Canal+ emporte une nouvelle victoire en justice dans sa lutte contre le streaming illégal.

La chaîne cryptée ne lâche rien dans le cadre de sa lutte contre l’IPTV et le streaming illégal et a obtenu le 28 janvier dernier une injonction de blocage de plusieurs sites par Google DNS et Proton VPN.

Le VPN et le service de DNS ont ainsi été pressés de bloquer l’accès, depuis le territoire français, à une liste de noms de domaine identifiés comme diffusant de manière illégale les matchs de Premier League, jusqu’à la fin de la saison 2025-2026. Ce dispositif vise à empêcher les utilisateurs utilisant ces services de contourner les blocages mis en place par les fournisseurs d’accès à Internet ou les DNS. Au total, ce sont 16 sites qui sont concernés, ainsi que les adresses miroir :

1. abbasport.online

2. antenaplanet.store

3. antenawest.store

4. daddylive.dad

5. foot22.ru

6. miztv.top

7. tous-sports.ru

8. andrenalynrushplay.cfd

9. vidembed.re

10. bleedfilter.net

11. alldownplay.xyz

12. catchthrust.net

13. 4kultramedia.fr

14. smart.stella.cx

15. franceiptvabonnement.fr

16. slayvision.xyz

Récemment, Canal avait obtenu le blocage de certains de ces sites également par Nord VPN et Surfshark. Comme souvent, Google DNS a tenté de contester la mise en place de ce blocage, mais s’est vu débouté par le tribunal judiciaire de Paris.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox