Xavier Niel et son fils lancent en douceur deux clubs d’affaires à Paris

En ouvrant deux clubs d’affaires dans la capitale, Xavier et John Niel semblent vouloir créer des espaces mêlant réseau, innovation et art de vivre, dans la continuité de l’ADN de Free, en tout cas sur les prix.

Après l’école 42 et Station F, voici les clubs de Niel. Selon Les Echos, Xavier Niel s’apprête à lancer deux clubs d’affaires haut de gamme dans la capitale, avec une ouverture progressive prévue en 2026. Pour l’heure, celle-ci ne serait que partielle. Si le fondateur d’Iliad reste discret sur le projet, la conduite opérationnelle serait assurée par son fils John, très impliqué dans l’écosystème des start-up.

Le premier lieu est installé avenue d’Iéna, dans le 16e arrondissement, au sein d’un hôtel particulier acquis par Xavier Niel en 2015. Ce bâtiment de près de 2 800 m² abritera notamment des espaces de restauration, des équipements de bien-être et plusieurs piscines. L’adhésion, estimée autour de 1 000 euros par an, vise à attirer un public d’entrepreneurs et de dirigeants sans tomber dans les tarifs élitistes habituels du secteur, comme si l’ADN de Free sur les prix s’y retrouvait un peu. Ce site ne nous est pas inconnu. En 2018, il abritait la « Maison de Scaleway », filiale cloud d’Iliad, et c’est ici même que s’était tenue la journée des communautés de Free. À l’époque, le lieu impressionnait par ses espaces atypiques, ses équipements et sa terrasse dominant l’Arc de Triomphe.

Un second club est également prévu place des Vosges, à cheval entre les 3e et 4e arrondissements, dans un autre hôtel particulier d’environ 2 300 m². Ce site serait davantage orienté vers la tech et l’innovation, un terrain familier pour Xavier Niel, déjà à l’origine de l’un des plus grands incubateurs au monde de startups ( Station F), et de Kima Ventures.

D’après Les Echos, John Niel, décrit comme passionné de start-up, joue un rôle croissant dans les investissements familiaux, notamment dans des jeunes pousses et applications innovantes comme “BeReal, dans laquelle Xavier Niel a investi 1 million d’euros”, explique Challenges. Le marché des clubs d’affaires reste encore limité à Paris, malgré quelques références comme Soho House ou We Are. À Londres ou aux États-Unis, ces lieux sont en revanche omniprésents. L’arrivée des clubs signés Niel pourrait ainsi contribuer à structurer et dynamiser ce segment encore confidentiel dans la capitale.

