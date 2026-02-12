Le saviez-vous : Free réserve à ses abonnés Freebox un coin très privé, bien protégé par code qui va au-delà des chaînes TV classiques

Free permet à ses abonnés Freebox d’accéder à de nombreux services dédiés aux adultes, certains sous forme d’abonnements d’autres pour des locations de contenus. Voici un tour d’horizon des services proposés sur les Freebox ou sur Free TV.

Si les services pornographiques sont soumis à une réglementation stricte, ils ne sont cependant pas interdits sur les Freebox ou sur Free TV. Ainsi, l’opérateur de Xavier Niel propose une large sélection de plateformes dédiées à ce type de contenus. Pour y accéder, il suffit de se rendre dans la rubrique “pour adulte” de la section “vidéo à la demande” sur votre Freebox Révolution ou Delta ou sur Free TV, en utilisant votre code parental. A noter cependant, seuls Frissons extrêmes, X illimité et X à la demande sont disponibles sur la version navigateur de Free TV.

Le catalogue de Free a d’ailleurs été enrichi récemment avec l’intégration de deux plateformes du genre sur Free TV en plus des Freebox. Certains d’entre eux proposent une offre de SVOD, mais la majorité vous proposera des contenus à la location. Voici la liste des plateformes disponibles actuellement chez Free :

Services par abonnement :

Frissons extrêmes : service édité par Free, généraliste, 9.99€/mois

Hot Video : large sélection de contenu, généraliste, 2.99€/mois

My XXL Illimité : La chaine culte vous propose un catalogue de milliers de vidéos et films français et US en accès illimité pour 14.99€/mois ou accès une journée pour 7.99€.

Vixen Club : Le catalogue Vixen directement accessible et des vidéos et films ajoutés chaque jours pour 14.99€/mois par mois ou un accès une journée pour 7.99€.

Dorcel Club : l’ensemble du catalogue Dorcel en illimité pour 14.99€ et 7.99€ pendant 24 heures

X Illimité: Accès à un catalogue de plusieurs milliers de films en illimité, sans engagement. Il fait l’objet d’une offre de lancement : 7,49 euros pour le premier mois, puis 14,99 euros par mois.

Services à la carte :

Brazzers TV VOD : le large catalogue généraliste de Brazzers disponible à la carte

Dorcel Interactive : une expérience unique et inédite à travers des centaines de vidéos totalement interactives dans lesquelles vous avez le contrôle de l’histoire

Dorcel Vision : Profitez des dernières nouveautés DORCEL, et des meilleurs studios français et internationaux, Découvrez chaque jour des nouveautés et de contenus exclusifs.

Hot Video : Une offre variée de contenus disponibles à la carte

My XXL Films : Le service culte 100% plaisir, à la carte.

Pink Gay VOD : Service dédié aux films gays, à la carte.

X à la demande : Nombreux contenus provenant d’une large gamme de studios allant de Dorcel à Vixen.

L’opérateur propose également des contenus pour adulte sur sa plateforme Free Ciné, dans une rubrique dédiée, là encore protégée par votre code parental. Free propose également de nombreuses chaînes dédiées à l’érotisme et à la pornographie, avec notamment quatre chaînes dotées d’un service de replay : Brazzers TV Europe, Dorcel TV, Dorcel XXX et Vixen.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox