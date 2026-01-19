Abonnés Freebox : deux nouveaux services pour adultes débarquent sur Free TV, mais pas partout

Free lance deux nouveaux services X sur Free TV, uniquement accessibles via le web.

Free enrichit son offre Free TV avec le lancement de deux nouveaux services destinés à un public adulte. Baptisés « X à la demande » et « X illimité », ils étaient déjà disponibles sur les Freebox via l’IPTV et viennent désormais compléter l’offre de contenus accessibles depuis l’interface Free TV. Pour y accéder, il faudra bien sûr utiliser le code parental établi sur votre Freebox.

L’opérateur proposait déjà des contenus pour adulte sur navigateur via Frissons extrêmes ou dans les replay de Free Ciné, mais il s’agit ici d’une première pour des services n’étant pas édités directement par Free. Le premier service, « X à la demande », fonctionne sur le modèle de la TVOD. Les abonnés peuvent louer ou acheter des contenus à l’unité, selon leurs envies, sans engagement dans la durée.

Le second, « X illimité », repose sur une formule par abonnement. Présenté comme un service de référence dans le domaine, il donne accès à un catalogue de plusieurs milliers de films en illimité, sans engagement. Le tarif est fixé à 7,49 euros pour le premier mois, puis 14,99 euros par mois.

Un accès limité au web

Contrairement à de nombreux services de streaming disponibles sur smartphones et tablettes, ces offres ne sont pas accessibles via les applications iOS ou Android de Free TV. En cause, les règles imposées par Apple et Google, qui interdisent la diffusion de contenus pour adultes sur leurs plateformes.

Les abonnés souhaitant en profiter doivent donc passer par un navigateur web compatible avec Free TV, que ce soit depuis un ordinateur, une Smart TV ou un appareil connecté.

Avec ce lancement, Free poursuit la diversification de son offre de contenus, en ciblant un public spécifique, tout en s’adaptant aux contraintes imposées par les écosystèmes des grandes plateformes numériques.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox