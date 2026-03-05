Ligue 1 : vers un appel d’offres anticipé des droits TV ?

Pour éviter des conflits et des problèmes, Nicolas de Tavernost suggère de tester le terrain en amont pour les prochains droits TV concernant la Ligue 1.

Sur le départ de la direction générale de LFP Media, Nicolas de Tavernost a profité d’un dernier collège de Ligue 1 pour poser ses cartes sur la table. Dans une note stratégique adressée aux dirigeants du football professionnel français, et consultée par l’Equipe, l’ancien patron de Groupe M6 dresse le bilan d’une année mouvementée et recommande de lancer, avant la fin de l’année, une consultation sur les droits télé pour la période 2029-2034.

Dans sa note, le dirigeant évoque plusieurs décisions qui, selon lui, ont freiné la dynamique commerciale de la plateforme. Les droits de l’équipe de France Espoirs ont été attribués au youtubeur Zack Nani plutôt qu’à Ligue 1+. La plateforme a également été battue sur les droits de la Coupe du monde 2026, malgré une offre de 17 millions d’euros assortie de 2,5 millions de frais de production. C’est finalement beIN Sports, dont la maison mère est présidée par Nasser al-Khelaïfi, également président du Paris Saint-Germain, qui a remporté la mise.

Autre grief, le décalage du coup d’envoi de la saison, passé du 8 au 15 août, qui aurait pénalisé la campagne d’abonnements. De Tavernost pointe aussi la faible mobilisation du PSG, locomotive économique du championnat, pour promouvoir Ligue 1+.

Tester le marché pour 2029-2034

Au-delà du constat, l’ancien dirigeant avance une recommandation forte : lancer dès cette année un appel d’offres pour les droits 2029-2034. À partir de la saison prochaine, Ligue 1+ disposera de l’exclusivité des neuf matches par journée jusqu’en 2028-2029. L’idée serait donc de tester le marché en amont. Si les offres ne sont pas jugées satisfaisantes, la Ligue pourrait ensuite négocier de gré à gré avec de grandes plateformes internationales comme Amazon, Paramount ou Netflix, en échange d’un minimum garanti conséquent sur une durée longue, potentiellement sept ans.

Dans le cas contraire, Ligue 1+ bénéficierait malgré tout d’une meilleure visibilité sur son avenir et pourrait ajuster sa stratégie, argue Nicolas de Tavernost. En attendant une décision de la LFP, des ajustements sont déjà actés pour la saison prochaine. Le multiplex du samedi soir fera son retour avec quatre matches, dont une affiche attractive. Trois grandes soirées sont prévues, le vendredi, le samedi et le dimanche, avec des coups d’envoi fixés à 20h45.

Le magazine du dimanche soir, diffusé avant et après l’affiche en prime time, sera proposé en accès libre afin d’élargir l’audience et d’inciter à l’abonnement. L’objectif inscrit dans le business plan de Ligue 1+ reste ambitieux : recruter un million d’abonnés supplémentaires d’ici 2029 pour atteindre les 2 millions. Reste à savoir si la LFP suivra les recommandations de Nicolas de Tavernost.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox