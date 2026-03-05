Free active la 5G 2100 MHz et la 5G+ avec agrégation, de premiers abonnés commencent à en profiter

Après les premières autorisations accordées par l’ANFR, Free Mobile commence à activer la 5G sur la bande 2100 MHz. À Paris, les premières combinaisons d’agrégation de fréquences en 5G+ sont déjà observées, signe d’une évolution importante de l’architecture du réseau.

Le déploiement de la 5G sur la bande 2100 MHz chez Free Mobile se concrétise. Selon le nouvel observatoire de l’Agence nationale des fréquences publié ce 5 mars, l’opérateur a déjà activé 34 sites sur 39 autorisés dans cette bande au 1er mars 2026. Ces premières activations sont pour l’instant concentrées à Paris, où Free Mobile a choisi de lancer cette nouvelle couche de fréquences. Cette phase initiale confirme le démarrage effectif du déploiement de la 5G en 2100 MHz par l’opérateur, quelques semaines après l’apparition des premières autorisations dans les bases de données d’ANFR.

L’ajout de cette fréquence constitue une évolution importante pour le réseau 5G de Free Mobile. Jusqu’à présent, l’opérateur s’appuyait principalement sur la bande 700 MHz pour la couverture (21 180 sites actifs) et sur la bande 3,5 GHz pour les débits (10 741 supports en service). L’intégration du 2100 MHz doit permettre de renforcer les performances globales du réseau, notamment dans les zones urbaines denses comme la capitale.

Ce déploiement marque également le début d’une nouvelle étape dans l’évolution du réseau de Free Mobile, avec la possibilité d’exploiter une architecture multi-bandes combinant 700 MHz, 2100 MHz et 3,5 GHz afin d’améliorer à la fois la couverture et la capacité du réseau 5G et 5G+ de Free. Selon les premières constatations d’un membre très actif de RNC Mobile, il est à présent possible de se connecter à la 5G+ de Free Mobile à Paris, en agrégeant pour le moment 2 bandes, les combinaisons suivantes ont d’ores et déjà été identifiées : 5GSA 700 MHz + 2100 MHz, 700 MHz+ 3,5 GHz et 2100 MHz + 3,5 GHz.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox