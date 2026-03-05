Internet à fond dans toute la maison : il est désormais possible d’installer la fibre dans chaque pièce soi-même

Une technologie encore rare en France débarque sur Amazon, avec ces kits de Huawei directement accessibles au grand public, la fibre pourrait toutefois franchir une nouvelle étape dans les logements : ne plus s’arrêter à la box… mais atteindre chaque pièce de la maison.

Encore très peu connue du grand public en France, la technologie Fiber-To-The-Room (FTTR) commence à sortir du cercle des opérateurs pour arriver directement chez les particuliers. Un kit permettant d’étendre la fibre optique dans toutes les pièces d’un logement est désormais proposé à la vente sur Amazon, avec des équipements développés par Huawei.

Le principe du FTTR est simple : au lieu de s’arrêter à une seule prise fibre dans le logement, la connexion est prolongée par fibre optique vers plusieurs points d’accès répartis dans les différentes pièces. Chaque module diffuse ensuite le réseau en Wi-Fi ou via des ports Ethernet, ce qui permet d’obtenir un débit stable dans toute la maison sans dépendre uniquement de la portée du Wi-Fi.

Le système repose notamment sur un routeur FTTR, comme le F50 European Common White OptiXstar V166a-20, associé à des modules secondaires appelés « Sub-FTTR ». L’un d’eux, l’OptiXstar K153a-21, permet d’étendre le réseau dans une pièce supplémentaire. Connecté à la fibre optique du système, il offre un Wi-Fi double bande compatible Wi-Fi 6 (802.11ax) ainsi que des ports réseau Gigabit pour connecter des équipements filaires. Côté performances, le dispositif peut atteindre jusqu’à 2 Gbit/s de débit et gérer de nombreux appareils simultanément. L’objectif est d’assurer une couverture homogène dans tout le logement, même dans les pièces éloignées ou derrière des murs épais, là où les répéteurs Wi-Fi classiques peuvent entraîner des pertes de performance.

L’une des particularités du kit réside dans le câble utilisé. Huawei propose une fibre optique monomode extrêmement fine, mesurant environ 1,2 mm d’épaisseur, conçue pour être installée directement dans l’habitat. Le câble de 10 mètres, équipé de connecteurs SC/APC, est plat, transparent et doté d’un adhésif. Il peut ainsi être posé le long des plinthes ou des murs sans perçage ni travaux lourds. La fibre utilisée, de type G.657B3, est par ailleurs conçue pour résister aux fortes courbures, ce qui facilite son installation dans les espaces restreints. Sur la plateforme d’Amazon, plusieurs éléments du système sont proposés séparément : le routeur principal autour de 75 €, un module Sub-FTTR aux alentours de 90 € et la fibre optique adhésive pour une trentaine d’euros. Un ensemble complet pour équiper un logement avec un point d’accès supplémentaire peut ainsi avoisiner 190 €, soit un tarif comparable à celui de certains systèmes Wi-Fi mesh haut de gamme.

Cette technologie reste encore marginale en France. Comme nous l’expliquions récemment, l’opérateur alsacien Vialis a commencé à la déployer localement, tandis que l’opérateur réunionnais Zeop l’utilise déjà pour certains abonnés. Les grands opérateurs nationaux, eux, observent encore cette approche avec prudence, même si SFR a déjà indiqué étudier l’intérêt du FTTR dans certaines configurations. Pour expliquer cette technologie : Orange Pro indique que le “FTTR est l’évolution naturelle du FTTH qui arrive jusqu’au pas de la porte de l’entreprise (ou de l’habitation) et est converti en signal WiFi ou Ethernet par le modem (Box). Le problème se situe souvent après ce boîtier : les murs épais, les interférences ou la distance affaiblissent le signal WiFi, créant des zones difficiles à couvrir, voire non couvertes. Le FTTR résout ce problème. Il ne remplace pas le FTTH, il l’étend. La fibre est prolongée par une nouvelle fibre optique discrète vers chaque pièce, assurant que la qualité et la vitesse de la fibre initiale soient conservées partout.”

