Le Pixel 10a est désormais disponible directement chez Free Mobile avec une promo pratique

Vous pouvez déjà vous procurer le dernier smartphone de Google chez Free Mobile, et bénéficier de 100€ pour la reprise de votre smartphone.

Après une courte période de précommande, le Pixel 10a est désormais directement commercialisé par Free Mobile. Cette nouvelle proposition de smartphone milieu de gamme avec un accent important mis sur la durée de vie et sur l’autonomie est disponible en quatre coloris : noir volcanique, rouge framboise, lavande et brume, avec un bonus reprise de 100€.

On peut d’ores et déjà commander les deux versions disponibles, avec respectivement 128 et 256 Go de stockage. Voici les prix proposés :

128 Go : 549€ au comptant, ou 129€ à la commande puis 14.99€/mois pendant 24 mois avec Free Flex (option d’achat 60€)

Pour les abonnés Free Mobile : 79 € à la commande puis 16.99€/mois pendant 24 mois avec Free Flex (option d’achat 62€) 256 Go : 649€ au comptant, ou 139€ à la commande puis 17.99€/mois pendant 24 mois avec Free Flex (option d’achat 78€)

Pour les abonnés Free Mobile : 89 € à la commande puis 19.99€/mois pendant 24 mois avec Free Flex (option d’achat 80€)

A noter cependant, si vous êtes abonné à un forfait Free 5G+ ou Série Free, vous pouvez bénéficier d’une offre de remboursement de 50€ sur votre achat pour la version 128 Go. L’offre est valable jusqu’au 18 mars prochain et il vous suffira de réaliser la manipulation décrite dans cette brochure.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox