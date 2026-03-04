Free lance une nouvelle mise à jour de Freebox Connect

Une nouvelle version 1.37 de Freebox Connect est disponible sur iOS.

Pour les abonnés Freebox qui continuent d’utiliser l’application Freebox Connect, ou ceux qui souhaiteraient la télécharger pour contrôler l’état de leurs équipements en un coup d’œil, vérifier les appareils connectés à leur réseau, suspendre le Wi-Fi sur les appareils de leurs enfants ou le partager en toute sécurité, Free vient de déployer une nouvelle mise à jour 1.37 sur iOS. Celle-ci vise, à première vue, à corriger des bugs et apporter des améliorations mineures.

Il est important de rappeler que depuis début janvier 2026, l’application Free intègre les fonctionnalités de Freebox Connect. Si celle-ci avait jusqu’à présent uniquement pour objectif de permettre la gestion des factures ou de tout ce qui est lié à un compte Freebox ou Free Mobile, elle a ainsi passé un cap en permettant désormais de gérer sa Freebox et ses équipements connectés en Wi-Fi également.

S’agissant de Freebox Connect, elle reste mise à jour et proposée au téléchargement sur iOS et Android. Pour l’heure, la dernière nouveauté en date disponible via l’application Free n’est toutefois pas proposée dans Freebox Connect, à savoir la compatibilité de la télécommande virtuelle avec les players autres que Révolution et Devialet.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox