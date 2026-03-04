Arnaques téléphoniques : l’un des meilleurs VPN de France s’y attaque avec sa propre fonction pour identifier les numéros suspects

NordVPN lance une fonctionnalité de protection des appels, uniquement disponible pour Android pour l’heure.

Face à la progression des arnaques téléphoniques, NordVPN déploie une nouvelle fonctionnalité baptisée « Protection des appels » sur Android. L’objectif est d’alerter les utilisateurs lorsqu’un numéro entrant est susceptible d’être lié à une tentative d’escroquerie, avant même qu’ils ne répondent.

La protection des appels est actuellement proposée aux abonnés premium NordVPN sur Android dans de nombreux pays dont la France. L’entreprise indique envisager un déploiement sur d’autres plateformes, notamment iOS, et dans d’autres pays à l’avenir. La fonctionnalité est intégrée directement à l’application NordVPN et ne nécessite aucune installation supplémentaire.

Comment ça marche ?

Lorsqu’un appel est reçu, NordVPN vérifie différentes informations afin d’évaluer la réputation du numéro. Si celui-ci correspond à une base de données d’arnaques connues ou présente un comportement jugé suspect, une mention « Potentiellement frauduleux » s’affiche sur l’écran d’appel. L’utilisateur peut alors choisir d’ignorer ou de bloquer la communication.

NordVPN précise ne pas accéder au contenu des appels. L’entreprise affirme ne pas écouter, ni enregistrer les conversations, la vérification portant uniquement sur le numéro entrant et sa comparaison avec des bases de données spécialisées. Selon l’éditeur, le dispositif a été conçu pour concilier sécurité et respect de la vie privée.

La fonctionnalité fonctionne en arrière-plan, que le VPN soit activé ou non. Le lancement intervient dans un environnement marqué par la multiplication des appels frauduleux et des tentatives de phishing. En France notamment, les signalements liés aux arnaques téléphoniques et aux SMS malveillants ont fortement augmenté ces dernières années, au point qu’une enquête a été ouverte par l’Arcep.

NordVPN présente sa solution comme un outil supplémentaire destiné à limiter l’exposition des utilisateurs aux techniques d’ingénierie sociale. « Notre mission a toujours été de protéger la vie numérique des utilisateurs », déclare Mykolas Dumcius, directeur produit chez NordVPN. « La protection des appels étend cette promesse en leur offrant un moyen de se défendre contre les arnaques téléphoniques, sans compromettre leur vie privée. »

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox