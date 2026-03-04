Orange : la révolution sur ses Livebox pas prévue avant 2 ou 3 ans, un avant-goût met l’eau à la bouche

Présenté lors du Mobile World Congress 2026 à Barcelone, le Livebox Store esquisse une transformation en profondeur des box internet d’Orange. L’opérateur prépare un magasin d’applications directement intégré à la Livebox, avec un déploiement en France envisagé d’ici deux à trois ans. Une évolution qui passe par un changement majeur : l’adoption d’un nouveau système d’exploitation open source basé sur Linux.

Au cœur du projet, un OS baptisé prpl, développé dans le cadre d’une fondation dont Orange est membre fondateur. Basé sur Linux, ce système vise à remplacer l’environnement actuel des Livebox pour offrir une architecture plus ouverte aux développeurs tiers. Orange y ajoutera ses propres briques logicielles afin d’optimiser la gestion du WiFi et des services maison.

L’objectif est clair : transformer la box en plateforme capable d’accueillir des applications, à la manière d’un smartphone. Le Livebox Store serait accessible directement depuis l’application « Orange et moi », via un menu dédié.

Bitdefender : un VPN directement intégré à la box

Parmi les premiers cas d’usage présentés, le partenariat avec Bitdefender retient l’attention. L’éditeur proposera une version de son VPN installée directement sur la Livebox. Concrètement, la protection ne se limite plus à un appareil : l’ensemble des équipements connectés au réseau domestique peut en bénéficier, sans configuration individuelle.

L’installation locale de l’application permet en outre de limiter la circulation des données vers des serveurs externes. La gestion s’effectue depuis la box elle-même.

Gestion du débit et sécurité domestique signées Orange

Orange prévoit également ses propres applications. Une solution permettra par exemple de gérer finement le débit attribué à chaque appareil du foyer, pour prioriser un ordinateur en télétravail ou une console de jeu.

Un gestionnaire de mots de passe développé par l’opérateur est aussi dans les cartons, avec un stockage intégralement local. Même logique pour un outil de transfert de fichiers interne au réseau domestique. Autre piste explorée : un système de détection d’intrusion basé sur l’analyse du signal WiFi, capable d’identifier une présence inhabituelle dans le logement.

Une box liée à son compteur Linky ?

Le partenariat avec EDF illustre un autre potentiel. L’application « EDF et Moi » pourrait être intégrée directement à la Livebox. Lors d’une démonstration, les équipes ont connecté un compteur Linky à la box. Celle-ci récupérait en temps réel les données de consommation électrique ainsi que celles de radiateurs connectés d’une maison témoin.

Les informations sont traitées localement par la Livebox avant d’être mises à disposition d’EDF. La box devient ainsi un hub domestique capable d’agréger et de piloter les données énergétiques du foyer.

La dimension locale du traitement des données constitue un axe majeur du projet. Orange entend se positionner comme gestionnaire des droits d’accès, avec un système d’autorisations comparable à celui d’Android. L’utilisateur pourrait décider quelles applications ont accès à certaines informations, et révoquer ces droits à tout moment.

Déjà déployé au Maroc, le Livebox Store demandera encore deux à trois ans avant d’arriver en France. Le chantier technique est conséquent, puisqu’il implique un changement d’OS et une refonte de l’écosystème logiciel. Mais les cas d’usage présentés laissent entrevoir une box capable d’aller bien au-delà de la simple connexion internet.

Source : 01net

