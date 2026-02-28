Abonnés Orange, votre Livebox va devenir bien plus qu’une simple box avec cette nouveauté attendue

Orange va transformer ses box en hub intelligent avec son Livebox Store.

À l’occasion du Mobile World Congress 2026 qui se tiendra du 2 au 5 mars, l’opérateur historique va notamment mettre en avant une évolution de son écosystème domestique. Au cœur de cette démonstration : le Livebox Store, présenté comme une brique clé de la maison connectée de demain.

Dans un contexte marqué par la généralisation de l’intelligence artificielle et l’hybridation des réseaux, Orange affiche une ambition claire : faire de la Livebox bien plus qu’un simple modem. Le FAI prépare un “Livebox Store”, qui « transforme la Livebox en plateforme intelligente d’orchestration de services de la maison connectée, comme la gestion de l’énergie », annonce-t-il dans un communiqué.

D’après le site spécialisé AlloForfait, il s’agit d’une plateforme de services dédiée à la maison connectée, intégrée nativement à la Livebox et conçue pour permettre aux utilisateurs de télécharger des modules directement installés sur la box. Les abonnés pourraient ainsi disposer d’un coffre-fort numérique, configurer des règles de QoS pour optimiser la connexion Wi-Fi de certains usages prioritaires, ou encore accéder à des fonctionnalités avancées de pilotage et de gestion énergétique.

La box devient ainsi un point central capable d’agréger, piloter et automatiser différents services numériques domestiques. Orange déplace progressivement la valeur vers la couche logicielle et les services, dans une logique de plateforme intégrée. Pour l’heure, le lancement en France n’est pas encore connu, mais Livebox Store sera présent sur “Prpl”, le nouvel OS de ses Livebox qui n’est lui pas encore lancé dans l’Hexagone.

D’autres innovations au programme

Outre le Livebox Store, Orange mettra en avant au Mobile World Congress 2026 une série d’innovations illustrant sa stratégie de réseaux intelligents et résilients. Côté infrastructures, l’opérateur présentera notamment Forest Smart Guardian, qui s’appuie sur l’analyse réseau et l’IA pour détecter précocement les feux de forêt, ainsi que Fiber Detection, démontrant comment la fibre peut devenir un réseau de capteurs capable d’identifier en temps réel des incidents comme des fuites d’eau. Orange exposera également des solutions de maintenance et d’optimisation comme l’inspection d’infrastructures par drone avec analyse d’images en temps réel, ou encore LiveSpace, combinant satellite et réseaux terrestres dans un écosystème hybride

Côté usages, le groupe mettra en scène plusieurs services intégrant IA et connectivité, dont une interface vocale multilingue pour sa super-app Max it, un assistant d’IA embarqué au cœur du réseau mobile pour automatiser des tâches professionnelles, ainsi que des solutions de protection familiale et de lutte contre la fraude via l’affichage sécurisé de l’identité des entreprises lors des appels.

