Abonnés Freebox et Amazon Prime : de nouveaux jeux PC inclus sans surcoût à récupérer, avec une licence historique à découvrir

Découvrez le nouvel arrivage de jeux à installer sur votre PC grâce à votre abonnement Amazon Prime.

Prime Gaming (renommé Luna) poursuit l’enrichissement de son catalogue avec une nouvelle sélection de jeux offerts aux abonnés. Cette fois, la plateforme propose un mélange d’aventure spatiale, de narration fantastique et de grande stratégie historique. Comme d’habitude, ces titres peuvent être récupérés pendant une durée limitée via différentes plateformes comme GOG, Amazon Games ou l’Epic Games Store. Pour rappel, Amazon Prime est inclus pour les abonnés Freebox Ultra et Delta, et offert pendant trois mois aux abonnés Pop et Ultra Essentiel.

Parmi les jeux proposés, Rebel Galaxy Outlaw (GOG) plonge les joueurs dans un univers spatial rugueux peuplé de contrebandiers, de mercenaires et de pirates. Dans la peau de Juno Markev, vous devrez survivre dans le secteur Dodge, une région dangereuse composée d’une quarantaine de systèmes stellaires. Combats spatiaux intenses, commerce, missions de mercenariat ou exploration libre, chacun peut tracer sa propre voie. Le jeu propose également des activités annexes comme le billard, le poker ou encore l’écoute d’une vaste sélection musicale répartie sur plusieurs stations de radio.

Pour récupérer ces jeux, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Autre ambiance avec Tavern Talk (Amazon Games), un roman visuel chaleureux centré sur la gestion d’une taverne dans un univers inspiré des jeux de rôle sur table. En tant que propriétaire du Wayfarer’s Inn, vous servez des boissons magiques capables d’influencer le destin des aventuriers qui fréquentent votre établissement. Les rumeurs glanées au comptoir peuvent se transformer en quêtes, tandis que les relations nouées avec les clients dévoilent progressivement une menace plus large pesant sur le royaume d’Asteria.

Pour y accéder, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer. Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu.

Enfin, Total War: Attila (Epic Games Store) transporte les joueurs à l’époque de la chute de l’Empire romain. Dans ce volet de la célèbre série de stratégie (que nous recommandons d’essayer), les civilisations luttent pour survivre dans un monde ravagé par la guerre, la famine et les épidémies. Les joueurs peuvent incarner différentes factions, défendre les derniers vestiges de Rome ou tenter de bâtir un nouvel empire. Le jeu se distingue notamment par ses mécaniques de destruction totale, permettant d’incendier des villes et de remodeler la carte stratégique au fil des conquêtes.

Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

