HBO Max officialise la mauvaise nouvelle : le partage de compte sera payant avant la fin de l’année

Le patron d’HBO Max va s’inspirer de Netflix et étendre la mesure du foyer supplémentaire au delà des USA sur le cours de l’année.

HBO Max durcit sa politique sur le partage de comptes. Comme l’ont déjà fait Netflix et Disney+, la plateforme va progressivement limiter l’utilisation d’un abonnement en dehors du foyer principal.

Déjà testé aux États-Unis, ce dispositif sera étendu à l’international à partir de 2026, a annoncé son patron lors de la présentation des résultats du service. Le service de streaming prévoit de renforcer sa lutte contre le partage de comptes dans les prochaines années. L’objectif est clair : transformer une partie des utilisateurs qui profitent d’un abonnement partagé en abonnés payants. Aux États-Unis, la plateforme applique déjà ce système les abonnés peuvent ajouter une personne ne vivant pas dans leur foyer, mais cette option est facturée 7,99 dollars par mois.

HBO Max avait déjà mis à jour ses conditions d’utilisation pour prévenir en fin 2025 que le terme foyer désignait à présent « l’ensemble des appareils connectés à la même connexion Internet de la résidence principale et utilisés par les personnes qui y résident ». Cela laissait présager un durcissement des règles à venir, et c’est désormais officiel.

Un fonctionnement similaire à Netflix

Le principe repose sur la notion de foyer principal. Lorsqu’un utilisateur se connecte à son compte, la plateforme analyse notamment l’adresse IP et les appareils utilisés afin d’identifier le domicile de référence.

Les personnes vivant sous le même toit peuvent utiliser le compte normalement. En revanche, si un accès régulier est détecté depuis un autre lieu, la plateforme peut demander une vérification, par exemple via un code. Pour éviter ces vérifications répétées et permettre à une personne extérieure d’utiliser le compte de manière permanente, l’abonné devra souscrire à l’option de membre additionnel, moyennant un supplément mensuel.

