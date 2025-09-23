HBO Max annonce la mauvaise nouvelle : le partage de compte, c’est très bientôt fini

HBO Max met fin au partage de compte en dehors du foyer : la règle entre en vigueur le 23 octobre

Dans un mail envoyé à ses abonnés français, HBO Max a annoncé une mise à jour de ses conditions d’utilisation, qui s’appliquera dès le 23 octobre 2025. Derrière ce changement se cache une décision majeure : comme Netflix et Disney+ avant lui, le service de streaming met officiellement un terme au partage de compte hors du foyer principal. Une annonce qui était tout de même attendue.

Extrait du mail envoyé aux abonnés HBO Max

Dans ses nouvelles règles, HBO Max précise désormais que le terme foyer désigne « l’ensemble des appareils connectés à la même connexion Internet de la résidence principale et utilisés par les personnes qui y résident ». Concrètement, toute connexion en dehors de ce périmètre est considérée comme une utilisation non autorisée, sauf en cas de piratage avéré. Jusqu’ici, la formulation des conditions restait floue, ce qui laissait une zone grise pour le partage avec des proches extérieurs au domicile. Cette clarification ferme la porte à cette pratique.

À noter que les abonnés HBO Max via Canal+ (notamment avec les offres Ciné Séries ou La Totale) ne sont pas directement concernés : ce sont alors les conditions de Canal+ qui s’appliquent, et elles ne prévoient pas pour l’instant une telle interdiction. Avec cette mesure, HBO Max suit la stratégie déjà adoptée par ses concurrents pour pousser les utilisateurs à créer leur propre abonnement. Une stratégie qui a porté ses fruits chez Netflix, malgré les craintes d’un retour au piratage. Reste à voir si HBO Max, plus récent sur le marché français, parviendra à convaincre grâce à ses futures productions phares, comme la série Harry Potter ou les nouvelles déclinaisons de l’univers Game of Thrones.

