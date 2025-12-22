Amazon signe un partenariat inattendu avec Netflix et ajoute des contenus cultes au catalogue de son concurrent

Amazon va proposer une partie de son catalogue Prime Video sur Netflix.

La logique d’exclusivité durable entre plateformes de streaming continue de s’estomper. Amazon a conclu un accord permettant la diffusion d’une partie de son catalogue MGM, ainsi que de certaines de ses séries originales Prime Video, sur Netflix.

L’information, révélée par Deadline, marque un changement notable dans la stratégie du groupe, jusqu’ici engagé dans une forte concurrence pour attirer des abonnés sur Prime Video. Désormais, Amazon choisit de concéder sous licence une sélection de contenus à son principal concurrent. À partir du 15 janvier, plusieurs films de la saga James Bond, dont Skyfall, No Time to Die et Quantum of Solace, seront ainsi disponibles sur Netflix en France et dans plusieurs autres pays. Des séries produites par Amazon, comme The Man in the High Castle, feront également leur arrivée sur la plateforme.

L’accord ne se limite pas à des œuvres secondaires. Il porte sur des franchises majeures du catalogue Amazon MGM Studios. Côté cinéma, Netflix proposera notamment plusieurs films de l’ère Daniel Craig pour James Bond, mais aussi des franchises comme Rocky, Creed et Legally Blonde. Du côté des séries, The Man in the High Castle, l’une des premières productions originales marquantes de Prime Video, est concernée, tout comme Hunters, avec Al Pacino, déjà accessible sur Netflix depuis quelques jours.

Une distinction importante reste toutefois à noter. Pour les films James Bond, la mise à disposition s’inscrit dans une fenêtre de diffusion limitée à trois mois. Ces titres ne rejoignent donc pas durablement le catalogue de Netflix, mais font l’objet d’une licence temporaire.

Une décision économique assumée

Amazon avait acquis MGM en 2022 pour 8,45 milliards de dollars, avec l’objectif de renforcer l’attractivité de Prime Video. Dans un contexte de ralentissement de la croissance des abonnements, la valorisation des catalogues passe désormais davantage par la cession de licences que par l’exclusivité.

En louant ces contenus à Netflix, Amazon transforme des actifs détenus en source de revenus directs. Cette approche s’inscrit dans une tendance déjà observée chez d’autres acteurs du secteur, comme Warner Bros. Discovery, qui a autorisé la diffusion de séries HBO sur des plateformes concurrentes.

Chris Ottinger, responsable de la distribution chez Amazon MGM Studios, évoque une « décision commerciale stratégique » visant à « élargir la portée mondiale ». Pour les abonnés, ces accords contribuent à réduire la fragmentation des catalogues, en permettant l’accès à des contenus issus de plusieurs studios depuis une même plateforme. Netflix renforce ainsi sa position en tant que diffuseur de productions provenant de différents groupes, y compris ceux disposant de leur propre service de streaming.

De son côté, Amazon semble faire évoluer sa stratégie pour Prime Video, en mettant davantage l’accent sur les contenus financés par la publicité et les événements sportifs en direct. Les films de catalogue et les séries plus anciennes peuvent ainsi être exploités via des accords de licence, plutôt que conservés en exclusivité.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox