France 2 innove et passe au HDR 10+ et Dolby Vision, la balle est désormais dans le camp des opérateurs

France 2 UHD passe au HDR10+ dynamique pour les grandes retransmissions sportives.

Comme prévu, France Télévisions et Samsung annoncent une évolution majeure de la diffusion en ultra haute définition. Depuis le 26 janvier 2026, la chaîne France 2 UHD utilise désormais le HDR10+ dynamique, en remplacement du HDR10 statique jusqu’alors employé. Cette bascule marque une première en Europe pour une diffusion sportive en DVB-T2 UHD HDR10+ Live.

Ce changement intervient à quelques jours de l’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026, programmés du 6 au 22 février. L’objectif est d’améliorer sensiblement la qualité d’image lors des grands événements sportifs, avec un rendu plus précis, mieux équilibré et plus fidèle aux intentions de réalisation, notamment dans les scènes rapides et fortement contrastées.

Le HDR10+ repose sur l’utilisation de métadonnées dynamiques, qui ajustent scène par scène la luminosité et le contraste. Cette approche permet d’améliorer la lisibilité des détails dans les zones sombres, de mieux maîtriser les hautes lumières et d’offrir des couleurs plus nuancées.

Ces caractéristiques sont particulièrement adaptées aux retransmissions sportives, notamment dans des environnements très lumineux, comme les épreuves hivernales sur neige. Le HDR10+ vient ainsi concurrencer le Dolby Vision, déjà largement utilisé pour les films et les séries, mais encore relativement rare pour le sport en direct.

Une première européenne et le support du Dolby Vision

France Télévisions souligne qu’il s’agit de la première diffusion sportive en Europe utilisant le HDR10+ Live en DVB-T2. Ce format a déjà été déployé aux États-Unis dans le cadre du standard ATSC 3.0 (NextGen TV), mais restait inédit sur le continent européen.

En parallèle du HDR10+, France 2 UHD prend également en charge le Dolby Vision, élargissant ainsi la palette des formats HDR dynamiques proposés par le groupe public. Cette évolution concerne la diffusion hertzienne en TNT UHD, le satellite via Fransat, ainsi que les opérateurs télécoms qui choisiront de reprendre ces flux. Si certains appareils sont compatibles Dolby Vision ou même HDR10+, les opérateurs n’ont pour l’instant pas communiqué sur la reprise de cette diffusion innovante, mis à part Orne THD en décembre dernier.

Pour en bénéficier, les téléspectateurs doivent disposer d’un mode de réception compatible et d’un téléviseur prenant en charge le HDR10+ ou le Dolby Vision. Avec cette évolution, France Télévisions renforce sa stratégie autour de l’UHD gratuite, après avoir lancé France 2 UHD lors des Jeux olympiques de Paris 2024.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox