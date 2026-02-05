Free Pro et Bouygues Telecom à l’heure des marques blanches pour doper leur croissance

Face à un marché des TPE et PME de plus en plus concurrentiel, Free Pro et Bouygues Telecom misent désormais sur un même levier : la marque blanche. L’objectif est d’accélérer leur développement indirect en s’appuyant sur des réseaux de partenaires capables de distribuer différentes offres clés en main, notamment de cybersécurité.

Dès 2024, Free Pro affichait clairement ses ambitions dans la distribution indirecte. À l’issue du salon IT Partners de mars, l’opérateur revendiquait plus de 150 nouveaux revendeurs recrutés en quelques jours, portant son réseau à près de 700 partenaires sur le territoire, dont plus de 300 actifs. Ce chiffre vient même de passer à 600 selon l’opérateur.

Pour Stéphane Lemaitre, directeur commercial Entreprises de la filiale B2B d’Iliad, ce succès reposait sur un positionnement clair : proposer aux partenaires des briques technologiques prêtes à l’emploi, sans complexité opérationnelle. Free Pro combine aujourd’hui fibre, mobile, Cloud et cybersécurité, notamment depuis le rachat d’iTrust début 2023.

Cette acquisition lui a permis de lancer une offre d’EDR managé en marque blanche, reposant sur les technologies d’ESET, baptisée Cyber XPR. Son atout est qu’aucune intégration technique n’est à la charge du partenaire, lequel se concentre sur la vente pendant que Free Pro assure la mise en œuvre et le support. Avec ce modèle, Free Pro cherche à lever les principaux freins à l’entrée sur les marchés. Comme le résumait Stéphane Lemaitre en mai 2024 dans les lignes de Channel News : « On apporte la brique technologique, et nous gérons l’étude, la livraison et la production des contrats. ». Cette logique s’étend aussi à la fibre mutualisée en marque blanche, exclusivement distribuée via des partenaires, notamment auprès des grands comptes du retail. Aujourd’hui, les offres XPR représentent aujourd’hui près des deux tiers de l’activité de Free Pro. En 2024, l’indirect comptait pour 30% de ses revenus.

Bouygues Telecom structure son offensive avec Pro Intégration

Le 3 février 2026, Bouygues Telecom a lui officialisé le lancement de Bouygues Telecom Pro Intégration, une nouvelle marque dédiée aux services ICT en marque blanche, avec un fort accent sur la cybersécurité, ce que l’on peut considérer comme une réponse à Free Pro. L’opérateur propose notamment des solutions EDR (ensemble d’outils de cybersécurité conçus pour détecter et supprimer les malwares ou toute autre activité malveillante) réseau sécurisé, détection par IA et supervision SOC, en partenariat avec Fortinet et CrowdStrike. Pour Emmanuel Blanc, responsable de cette activité, l’enjeu est clair : « Faire bénéficier les PME et TPE des dernières avancées technologiques, jusqu’ici réservées aux grandes organisations, est la raison d’être de notre activité. » Il insiste également sur la logique partenariale : « Avec Pro Intégration, nous renforçons notre proposition de valeur et notre rôle de partenaire facilitateur. » En somme, cette nouvelle marque a pour ambition de permettre à Bouygues Telecom de développer son écosystème de revendeurs et d’accélérer sa présence sur le marché.

Cette stratégie s’inscrit dans un contexte de forte exposition des PME aux cybermenaces. Selon l’ANSSI, plus de 80 % d’entre elles ont subi au moins une tentative d’attaque en 2025. Pour Bouygues Telecom, la mutualisation des expertises est devenue indispensable : « Nos partenaires peuvent rester proches de leurs clients tout en s’appuyant sur notre expertise avancée », souligne Emmanuel Blanc. Même logique chez Free Pro, qui mise sur des offres industrialisées pour démocratiser l’accès aux services cyber.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox