Orange modernise son offre Livebox Fibre avec un nouveau décodeur TV

Orange fait évoluer son offre Livebox Fibre en remplaçant le décodeur TV UHD par le décodeur TV 6 pour les nouveaux abonnés.

Sans prévenir, l’opérateur historique améliore discrètement son offre Livebox Fibre en y intégrant un équipement plus récent. Désormais, les nouveaux abonnés à la formule standard bénéficient du décodeur TV 6, en remplacement du décodeur TV UHD jusqu’ici inclus.

Lancé en 2024, le décodeur TV 6 se distingue par un format plus compact, une consommation énergétique réduite et des performances revues à la hausse. Il est compatible Wi-Fi 6 et intègre des micros permettant l’utilisation d’Alexa en mains-libres, sans passer par la télécommande.

Hormis ce changement de décodeur, les caractéristiques de l’offre restent identiques. L’abonnement Livebox Fibre comprend une connexion allant jusqu’à 2 Gb/s partagés en téléchargement et 800 Mb/s en envoi, la Livebox S compatible Wi-Fi 7 bi-bande, 200 chaînes de télévision, ainsi que les appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 110 destinations internationales. L’offre est proposée à 29,99 euros par mois pendant un an, puis 42,99 euros par mois, avec un engagement de 12 mois. Des frais de mise en service de 49 euros s’appliquent.

Source : via MacGeneration

 par Lucas Musset