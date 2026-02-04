Le saviez-vous : Free permet aux abonnés Freebox d’avoir leurs fichiers à distance, partout et à tout moment grâce à 4 solutions

Malgré l’évolution des usages et la montée en puissance du cloud, Free continue de proposer un écosystème complet pour gérer ses fichiers personnels à distance, sans dépendre d’un service externe. Applications mobiles, interface web, VPN intégré : l’opérateur reste l’un des seuls à offrir autant de solutions natives, incluses sans surcoût dans ses Freebox. Pour les abonnés disposant d’un stockage local, ces outils restent aujourd’hui un véritable atout au quotidien.

Que vous soyez en déplacement, en vacances ou simplement loin de votre domicile, il est possible d’accéder aux fichiers stockés sur votre Freebox. Photos, vidéos, documents, sauvegardes… Free met à disposition plusieurs outils pour consulter et gérer son stockage à distance, de manière simple et sécurisée. En 2026, ces solutions restent pleinement fonctionnelles et compatibles avec les Freebox , à condition d’avoir correctement configuré son serveur. Voici les quatre principales méthodes disponibles.

L’application Freebox Files : la solution la plus simple

Disponible sur iOS et Android, l’application Freebox Files reste aujourd’hui le moyen le plus accessible pour consulter son stockage à distance. Une fois connectée à votre Freebox, elle permet notamment de parcourir l’arborescence des fichiers de votre disque dur Freebox (ou d’un périphérique USB connecté), ouvrir des documents, photos et vidéos, décompresser des archives, créer et organiser des dossiers, sauvegarder automatiquement les photos du smartphone, lancer des téléchargements à distance, partager des fichiers via des liens temporaires. L’application fonctionne aussi bien en Wi-Fi local qu’en connexion distante via Internet.

Compatibilité selon les modèles

Selon votre Freebox, le stockage peut provenir d’un disque interne ou d’un support externe :

Freebox Révolution : disque dur interne + ports USB

Freebox Mini 4K : ports USB

Freebox Pop : port USB

Freebox Delta : jusqu’à 4 disques SATA + USB

Freebox Ultra : SSD NVMe interne + USB / dock

À noter : les enregistrements Free TV ne sont pas accessibles depuis Freebox Files, sauf pour les programmes stockés directement sur la Freebox Révolution, Delta et Ultra.

Accéder à Freebox OS grâce à un nom de domaine personnalisé

Pour un accès complet depuis un ordinateur, Freebox OS reste la référence. Sur un ordinateur portable, la solution nécessite d’avoir accès à l’interface de gestion de la Freebox sur navigateur. Il faudra donc réaliser cette manipulation avant votre départ. Il sera possible de l’utiliser à distance grâce à un nom de domaine sécurisé. Depuis Freebox OS (mafreebox.freebox.fr en local) :

Ouvrez les paramètres avancés Rendez-vous dans « Nom de domaine » Créez un sous-domaine Freebox Activez le protocole TLS (HTTPS) Dans « Gestion des accès », activez l’accès distant

Une fois configuré, vous pouvez accéder à votre interface via : https://votrenom.freeboxos.fr. Depuis cet espace, vous pourrez ainsi récupérer vos films et autres contenus disponibles sur le disque dur de votre Freebox depuis n’importe où.

Connexion directe via l’adresse IP publique

Il est également possible d’accéder à Freebox OS via l’adresse IP publique de votre connexion. Rendez-vous dans “Mode avancé” > “Gestion des accès” sur Freebox OS. Activez l’authentification par mot de passe. Notez votre adresse IP et, si besoin, configurez un port d’accès personnalisé. Ensuite, pour vous connecter : Ouvrez un navigateur et entrez votre adresse IP. Saisissez votre identifiant et mot de passe Freebox OS. Cliquez sur “Explorateur de fichiers” pour accéder à vos contenus.. Cette méthode reste fonctionnelle, mais elle est aujourd’hui moins recommandée que le nom de domaine, plus simple et mieux sécurisé.

Utiliser le serveur VPN intégré à la Freebox

Enfin, il est possible de se connecter à distance à votre réseau local via un serveur VPN intégré à la Freebox. Deux protocoles sont disponibles : WireGuard et IPsec IKEv2. Depuis 2021, WireGuard est supporté et peut être activé facilement. L’application Freebox Connect ou Free permettent aussi de configurer facilement le VPN sur Android et iOS.

Aller dans Réseau, puis dans les paramètres réseau avancés. Accéder à Serveur VPN et activer WireGuard (seul protocole compatible avec l’application). Ajouter un appareil et lui attribuer un nom. Télécharger le fichier de configuration correspondant. Installer l’application WireGuard sur l’appareil concerné. Importer le fichier dans l’application et activer le tunnel. Une fois ces étapes terminées, l’appareil est connecté au VPN de la Freebox et bénéficie d’une connexion sécurisée à distance, comme s’il était relié au réseau domestique.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox