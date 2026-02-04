Free annonce un problème d’image important sur Free TV pour ses abonnés, tous les appareils sont impactés

Les équipes de l’opérateur sont à pied d’oeuvre pour résoudre un problème d’images saccadées sur Free TV.

“Le service Free TV connaît actuellement des perturbations : les images sont saccadées”, annonce ce 4 février en début d’après-midi, le compte officiel Free_1337 sur le réseau social X. Un incident d’ampleur qui touche les abonnés sur tous les supports de l’app TV du FAI, à savoir les appareils compatibles : “le problème affecte toutes les plateformes”, explique l’opérateur. Les équipes de Free sont actuellement sur le coup et “travaillent à sa résolution au plus vite”, apprend-on. Selon nos constatations, tous les abonnés ne sont pas forcément concernés, le visionnage peut rester normal et fluide selon les cas.

⚠️ Le service Free TV connaît actuellement des perturbations : les images sont saccadées ⏯️🔴

Le problème affecte toutes les plateformes. Nos équipes @FreeTV_fr sont déjà sur le coup 🔧💼 et travaillent à sa résolution au plus vite. Merci pour votre patience 🙏 pic.twitter.com/CyuG7fcPzI — Free 1337 (@Free_1337) February 4, 2026

