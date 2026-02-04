Free annonce un problème d’image important sur Free TV pour ses abonnés, tous les appareils sont impactés

Free annonce un problème d’image important sur Free TV pour ses abonnés, tous les appareils sont impactés

Les équipes de l’opérateur sont à pied d’oeuvre pour résoudre un problème d’images saccadées sur Free TV.

“Le service Free TV connaît actuellement des perturbations : les images sont saccadées”, annonce ce 4 février en début d’après-midi, le compte officiel Free_1337 sur le réseau social X. Un incident d’ampleur qui touche les abonnés sur tous les supports de l’app TV du FAI, à savoir les appareils compatibles : “le problème affecte toutes les plateformes”, explique l’opérateur. Les équipes de Free sont actuellement sur le coup et “travaillent à sa résolution au plus vite”, apprend-on. Selon nos constatations, tous les abonnés ne sont pas forcément concernés, le visionnage peut rester normal et fluide selon les cas.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox

 par Maxime Raby