Voici ce que vous offre Free actuellement si vous prenez une Freebox ou un forfait Free Mobile

Avec la suppression pour le moment durable des frais de mise en service sur ses offres Freebox, le remboursement étendu des frais de résiliation et la gratuité de la carte SIM pour certains profils, Free poursuit une stratégie claire : réduire les coûts liés à la souscription.

Changer d’opérateur reste souvent synonyme de frais supplémentaires. Pour lever ces freins, Free a progressivement renforcé ses dispositifs commerciaux durant l’année 2025. Suppression des frais de mise en service, remboursement inédit sur le mobile, carte SIM offerte : voici ce que l’opérateur propose concrètement aujourd’hui à ses nouveaux abonnés.

Freebox : les 49 € de mise en service supprimés et jusqu’à 100 € remboursés

Depuis juin 2025, Free a supprimé (après un précédent arrêt de courte durée) les 49 € de frais de mise en service pour toute nouvelle souscription à une offre Freebox, hors Box 5G, avec conservation du numéro fixe. Contrairement aux opérations ponctuelles des opérateurs, cette mesure semble reste en place depuis son lancement. Concrètement, Free prend en charge les frais de mise en service pour toute nouvelle souscription accompagnée d’une portabilité du numéro fixe. L’opérateur se charge des démarches de résiliation et de portabilité auprès de l’ancien fournisseur d’accès, garantissant une transition sans accroc pour l’utilisateur. Le remboursement des frais est à demander depuis l’Espace Abonné, dans un délai de quatre mois suivant l’activation de la ligne. Un virement bancaire sera effectué dans un délai de 5 semaines sous réserve que les conditions de participation aient été respectées. L’offre est limitée à un remboursement par numéro de téléphone et par ligne souscrite.

Alors que les opérateurs dont Free ont augmenté leurs frais de résiliation sur le fixe, Free comme ses concurrents prend en charge les frais de résiliation de votre ancien FAI jusqu’à 100 euros.

“Vous souhaitez résilier votre box internet, Bouygues Telecom, Orange, Red, SFR, Sosh et autres pour passer chez Free ? C’est simple, il vous suffit de demander la portabilité de votre numéro de téléphone fixe au moment de votre souscription et Free s’occupera pour vous des démarches de résiliation auprès de votre ancien opérateur. Vous pouvez sinon envoyer vous-même une lettre de résiliation (modèles gratuits ici) et demander un nouveau numéro de téléphone fixe quand vous passez chez Free. Dans tous les cas, Free prend en charge vos frais de résiliation auprès de votre ancien opérateur jusqu’à 100€ pour la souscription à une offre Freebox, et 50€ pour une offre Box 5G”, indique l’opérateur sur son site web.

Free Mobile : frais de résiliation remboursé et carte SIM offerte pour les abonnés Freebox

Sur le mobile, Free Mobile a également renforcé ses avantages ces derniers mois, notamment face à l’apparition de frais de résiliation chez Bouygues Telecom. Depuis juin 2025, Free Mobile permet de demander le remboursement des frais de résiliation directement en ligne, depuis l’Espace Abonné. Il n’est désormais plus nécessaire d’envoyer un courrier ou un formulaire papier. Après activation de la carte SIM ou eSIM, l’abonné peut effectuer sa demande dans la rubrique dédiée, en joignant la facture de son ancien opérateur mentionnant les frais concernés. Le remboursement est plafonné à 10 € et versé par virement bancaire, sous réserve de respecter plusieurs conditions : facture au même nom, même numéro, abonnement en prélèvement automatique et demande effectuée dans un délai de quatre mois.

Autre avantage notable : depuis avril 2025, Free Mobile propose la carte SIM et l’eSIM gratuites aux abonnés Freebox qui souscrivent au forfait mobile Free 5G+ illimité . En se connectant avec leurs identifiants Freebox, les clients bénéficient non seulement des avantages Free Family, mais aussi de la suppression des frais habituellement facturés pour l’activation de la carte. Cette gratuité concerne uniquement les abonnés Freebox sur le forfait illimité. Pour les autres offres mobiles ou pour les clients non Freebox, la carte SIM reste facturée 10 €.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox