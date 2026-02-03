Free offre dès maintenant l’accès à 6 chaînes cinéma payantes aux abonnés Freebox

Comme l’année dernière, Free met en clair pendant près d’un mois Drive In Movie Channel, Ciné Western+, Ciné Nanar+, Emotion’L+, Scream’IN+ et Fréquence Novelas+. L’accès est offert jusqu’au 28 février.

Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox : Free vient de mettre gratuitement à disposition de ses abonnés Freebox le pack Ciné POP, habituellement facturé 4,99 €/mois. Pendant tout le mois, six chaînes thématiques sont accessibles en clair, avec plus de 900 heures de programmes. Ce bouquet réunit six univers cinématographiques complémentaires :

Drive In Movie Channel (canal 120) : classiques hollywoodiens et ambiance rétro

: classiques hollywoodiens et ambiance rétro Ciné Western+ (canal 126) : des grands succès du Western, films de western spaghettis, des classiques inoubliables du cinéma américain, des titres inédits, et même des versions colorisées

: des grands succès du Western, films de western spaghettis, des classiques inoubliables du cinéma américain, des titres inédits, et même des versions colorisées Ciné Nanar+ (canal 125) : le meilleur du nanar vous attend avec des films devenus cultes de part leur absurdité ou non sens.

: le meilleur du nanar vous attend avec des films devenus cultes de part leur absurdité ou non sens. Emotion’L+ (canal 127) : romances et drames

: romances et drames Scream’IN+ (canal 129) : thrillers et films d’horreur

: thrillers et films d’horreur Fréquence Novelas+ (canal 128) : télénovelas latino-américaines

L’accès est automatique pour tous les abonnés Freebox, sans manipulation particulière,. Il suffit de se rendre sur l’une des chaînes concernées pour en profiter immédiatement sur votre player ou avec l’ensemble des supports Free TV (téléviseur, mobile, ordinateur, box connectées), Les abonnés Freebox bénéficient en outre sur ces chaînes, du contrôle du direct et du rattrapage jusqu’à 8 heures, et d’un visionnage sans publicité. Cette mise à disposition gratuite est valable du 1er au 28 février 2026. À partir du 1er mars, le pack redeviendra payant au tarif de 4,99 €/mois. Ces chaînes en clait sont issues du catalogue de MVP Consulting que nous avons interviewé récemment.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox