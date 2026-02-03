Orange va intégrer de nouvelles chaînes TV sans surcoût pour ses abonnés et leur offrir Eurosport 1

Travelxp et Le Média TV arrivent sur les box d’Orange. L’opérateur historique va également mettre en clair Eurosport 1 pendant 2 mois.

Bonne nouvelle pour les clients de Orange et de Sosh, avec ces nouveautés, Orange poursuit l’enrichissement de son bouquet TV inclus, en combinant nouvelles chaînes thématiques et une opération événementielle autour du sport. À partir de ce jeudi 5 février, les abonnés à la TV d’Orange et Sosh avec option TV pourront découvrir deux chaînes supplémentaires, sans surcoût, indique l’opérateur historique

Travelxp (canal 119)

Dédiée aux voyages et au lifestyle, cette chaîne internationale vous fera découvrir des destinations du monde entier. “Parmi ses programmes phares : Timeless Tamil Nadu, récompensé par un National Award, plonge au sein du tissu culturel de l’Inde du Sud. Autre série emblématique : 72 Hours Unplugged, où l’animatrice Pilar Malo explore des métropoles telles que Munich, Prague, Berlin, Londres ou Hong Kong en un temps limité et sans itinéraire prédéfini. L’émission montre comment la curiosité, la spontanéité et l’ouverture peuvent transformer un séjour urbain en expérience inoubliable et porteuse de sens”, indique Orange. Déjà lancée fin janvier dans l’offre TV de Bouygues Telecom (Bbox), Travelxp étend désormais sa diffusion avec son arrivée chez Orange.

Le Média TV (canal 235)

Première chaîne TV indépendante de gauche dans l’Hexagone et assumant pleinement son orientation politique, cette chaîne a été créée par des proches de la France Insoumise, elle est positionnée sur l’actualité politique et sociale. “Portée par un modèle coopératif inédit dans le paysage audiovisuel français, Le Média TV défend un journalisme fondé sur l’indépendance éditoriale, la rigueur de l’analyse et le débat contradictoire. Parmi ses rendez-vous phares en direct, les téléspectateurs peuvent retrouver « Toujours Debout », le rendez-vous d’actualité de 19h, ainsi que « Le Journal des luttes », consacré aux mobilisations sociales. La grille s’enrichit également de chroniques régulières : « L’OEil de Moumou », la critique des médias de Mourad Guichard ; « L’Instant Porcher », le décryptage économique de Thomas Porcher ; « La VAR politique », de Nabil Touati et ses archives politiques ; « Les Indiscrets », de Nils Wilcke dans les coulisses du pouvoir ; « Le Récap », l’édito quotidien de Marion Lopez”, a également détaillé Orange. Avant son arrivée sur les Livebox, Le Média TV était uniquement disponible sur les Freebox de Free, mais aussi via YouTube et ce depuis son lancement en octobre 2023.

Eurosport 1 en clair, ça tombe à pic pour les JO d’hiver

En parallèle et comme le révèle Alloforfait, Orange va mettre Eurosport 1 (canal 54) en clair du 5 février au 8 avril. Les abonnés pourront ainsi suivre une partie des épreuves des Jeux Olympiques d’hiver 2026, organisés du 6 au 22 février, ainsi que de nombreuses autres compétitions sportives. L’accès se fera uniquement en direct, sans replay ni contenus à la demande, depuis le décodeur, le web ou les applications mobiles, à condition que la TV soit incluse dans l’offre internet.

Source : Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox