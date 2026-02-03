Bouygues Telecom annonce inclure enfin plus de 200 chaînes TV pour ses abonnés Bbox avec des nouveautés

Enrichissement de Bbox TV avec plus de 200 chaînes incluses, dont Marmiton TV, Travelxp, Opsis TV et Allegro Spatial, désormais accessibles sans surcoût aux abonnés.

Après avoir lancé très récemment son nouveau décodeur TV boosté à l’IA ou encore commercialisé une nouvelle offre Bbox WiFi 7 milieu de gamme et dégainé une nouvelle box 5G avec TV, Bouygues Telecom enrichit son bouquet basique Bbox TV, et c’est plutôt bienvenu. Très loin derrière Free et son bouquet de plus de 300 chaînes incluses mais proche d’Orange, l’opérateur permet depuis le 30 janvier 2026 à ses abonnés fixe d’accéder à plus de 200 chaînes sans surcoût, avec l’arrivée de plusieurs nouveautés axées sur la cuisine, le voyage, la culture et la musique. Auparavant, le FAI annonçait 180 chaînes incluses, là où SFR par exemple intègre de 160 à 200 chaînes en fonction de ses offres.

Bouygues Telecom met ainsi aujourd’hui en avant plusieurs ajouts récents à son bouquet :

Marmiton TV (canal 222) : dédiée à une cuisine simple et accessible, avec recettes et astuces du quotidien.

Travelxp (canal 132) : une chaîne consacrée aux voyages et au lifestyle, pour découvrir des destinations du monde entier.

Opsis TV (canal 223) : spécialisée dans le spectacle vivant, entre théâtre, concerts et documentaires culturels.

Allegro Spatial (canal 164) : chaîne premium du Groupe Eurochannel , consacrée à la musique classique, diffusée en 4K UHD avec Dolby Atmos. Elle est proposée en clair jusqu’au 28 avril.

En complément, Bouygues Telecom rappelle que de nombreuses chaînes restent accessibles sans surcoût, comme Paris Première, TV Breizh, Téva, RTL9, Tiji, Ushuaïa TV, Histoire TV, Trace Urban ou encore Auto-Moto. Avec ce bouquet élargi, l’opérateur entend proposer une programmation plus diversifiée, adaptée à tous les publics. Les abonnés peuvent retrouver l’ensemble des chaînes disponibles via la mosaïque TV, accessible sur le canal 0 de leur Bbox.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox