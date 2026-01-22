Bouygues Telecom coupe l’herbe sous le pied de Free et lance un nouveau player TV innovant, le 1er boosté à l’IA

Avec ce lancement, Bouygues Telecom devance Free sur le terrain du player TV nouvelle génération. Là où les box rivalisaient surtout sur le WiFi et les débits, l’opérateur mise désormais sur l’intelligence artificielle embarquée comme nouvel axe de différenciation.

Alors que le nouveau « super player » de Free se fait toujours attendre, Bouygues Telecom prend une longueur d’avance. L’opérateur lance ce 22 janvier un nouveau décodeur b.tv très compacte de nouvelle génération, présenté comme le premier player TV d’un opérateur français équipé d’un NPU et boosté à l’intelligence artificielle générative. Une annonce stratégique qui repositionne la box TV au cœur de l’innovation. Il s’agit de la version identifiée fin 2024 sur Geekbench que nous avions rapportée.

Un NPU dédié : un tournant technologique pour les décodeurs TV

Jusqu’ici, les décodeurs TV reposaient essentiellement sur leur CPU et leur GPU pour gérer l’affichage, la navigation et les traitements vidéo. Avec ce nouveau player, Bouygues Telecom franchit une étape supplémentaire en intégrant un NPU (Neural Processing Unit), un composant matériel spécifiquement conçu pour accélérer les calculs liés à l’intelligence artificielle.

Contrairement à une IA purement logicielle, le NPU permet d’exécuter localement et en temps réel des modèles d’IA, sans dépendre du cloud. Résultat : des traitements plus rapides, une latence réduite et une meilleure efficacité énergétique. L’un des premiers usages mis en avant par Bouygues Telecom concerne la qualité d’image, avec une promesse claire : une image « sublimée grâce à l’IA ».

Concrètement, l’IA peut intervenir sur plusieurs aspects comme l’amélioration et mise à l’échelle des flux vidéo (upscaling intelligent), l’optimisation dynamique de la netteté, des contrastes et des couleurs, la réduction du bruit et des artefacts sur les contenus compressés et une meilleure adaptation à la résolution et aux capacités du téléviseur. Ces traitements sont réalisés en temps réel, directement sur le décodeur, grâce au NPU, sans impact sur la fluidité de l’interface ou de la lecture vidéo.

Une expérience TV plus intelligente et plus réactive

Au-delà de l’image, Bouygues Telecom met en avant une expérience TV “réinventée”, portée par la puissance du nouveau boîtier. L’IA embarquée doit permettre une navigation plus fluide et instantanée dans les menus, une meilleure réactivité lors du zapping ou de l’accès aux contenus, et à terme, des fonctionnalités plus intelligentes de recommandation et de contextualisation des programmes. Le tout repose sur Android TV 14, garantissant un environnement moderne, compatible avec les applications du Play Store et prêt pour les évolutions logicielles futures. L’assistant vocal intégré est Hey Google. La connexion WiFi au décodeur est par ailleurs automatique.

Pour soutenir ces nouveaux usages, Bouygues a soigné la partie matérielle :

Processeur Synaptics quad-core (plus de 40 000 DMIPS)

NPU dédié à l’intelligence artificielle

4 Go de RAM

16 Go de stockage

HDR10, HLG, Dolby Vision

Dolby Atmos

Bluetooth 5.2

Connectique complète : HDMI, Ethernet Gigabit, USB-A et USB-C

Compatibilité Thread et Matter, ouvrant la voie à des usages domotiques

Format compact : 120 × 120 × 30 mm

Intégré à la Bbox Ultym WiFi 7

Cohérent, pensé pour durer et accompagner l’essor de l’IA côté TV, ce nouveau décodeur b.tv est intégré à l’offre Bbox Ultym, la plus haut de gamme de Bouygues Telecom, qui comprend notamment des débits fibre jusqu’à 8 Gb/s, le WiFi 7 certifié, jusqu’à deux répéteurs WiFi 7 tri-bandes inclus, plus de 200 chaînes TV, application b.tv+ second écran incluse, appels illimités vers les fixes et mobiles en France et vers les fixes de plus de 110 pays Le décodeur sera également décliné dans la Bbox Ultym Gaming, confirmant le positionnement très haut de gamme du player. La bataille des décodeurs TV entre dans une nouvelle ère, où le NPU et l’IA générative pourraient bien devenir les prochains standards du marché.A moins que la dématérialisation soit toujours l’avenir.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox