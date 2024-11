Bouygues Telecom va lancer une nouvelle box puissante sous Android 14

Une quatrième génération de player TV Bbox est apparue sur Geekbench. Ses principales caractéristiques techniques sont désormais connues. Aucune date de lancement n’est pour l’heure évoquée.

Au coude-à-coude commercialement sur le fixe avec Free, Bouygues Telecom Telecom prépare le lancement d’un nouveau Player TV prometteur alors que son concurrent direct est lui aussi entrain de développer une nouvelle box TV pour son offre Freebox Ultra.

Selon les constatations d’Android TV Guide qui nous a transmis l’information, une nouvelle Bbox est apparue fin octobre sur Geekbench, la célèbre plateforme de benchmark. Plusieurs caractéristiques sont ainsi mises en évidence. Cette 4ème génération de player a été conçue par Arcadyan, fabricant à l’origine de la V1 puis de la V2 (passage à Technicolor pour V3 lancée en 2022). Premier enseignement, elle embarquera Android TV 14.

Côté performances, ce boîtier intègrera un processeur Quad-core 2.1 GHz (ARM Cortex-A73), ainsi qu’un GPU Imagination Tech PowerVR GE9920, très efficace, doté de nombreuses fonctionnalités et de hautes performances. La mémoire vive (RAM) sera de 3 Go. A titre de comparaison, le Player de la Freebox Pop et Ultra (rebaptisé Free TV 4K) est aujourd’hui quasiment deux fois moins puissant. D’autres informations sont également disponibles. Les codecs vidéo pris en charge, seront notamment : AV1, VP9, H.264, H.265 (HEVC). Aucune date de lancement n’est pour l’heure connue, il faudra sans doute attendre 2025.

