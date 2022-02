Bouygues Telecom lance officiellement une nouvelle box 4K

Aperçu il y a un peu plus d’un an, le nouveau boîtier TV proposé aux nouveaux abonnés Bbox Ultym est enfin disponible. Au programme, un nouveau design, l’accès à la TV via le WiFi, sans aucune hausse de prix.



Après un lancement progressif fin 2020, le nouveau player compatible 4K HDR est proposé depuis de ce 28 février à tous les souscripteurs à l’offre Ultym Fibre. Si quelques évolutions sont à noter, pas de réelle révolution à attendre sur ce modèle.

Le format du décodeur est plus volumineux que l’ancien modèle proposé par l’opérateur avec les dimensions suivantes : 178x168x44 mm pour 650g. Il dispose désormais d’un écran couleur de 1,95″ (320×480 pixels). Ce dernier affiche certaines informations, comme l’heure, le numéro de votre chaîne ou même la miniature de votre programme en cours de visionnage, l’application en cours d’utilisation ainsi qu’un indicateur d’enregistrement.



En terme de capacités techniques, on peut noter par exemple la possibilité désormais de bénéficier de l’ensemble des services TV/Replays ou VOD simplement en WiFi. Une fonctionnalité déjà implémentée sur de nombreuses box, notamment chez Free, mais qui sera appréciable si votre prise fibre est à l’opposé de la télévision. Plus besoin d’installer un long câble traversant votre pièce pour lancer vos programmes. De quoi mettre à profit le server lancé en 2020 pour la Bbox Ultym, intégrant le WiFi 6 pour accéder à un programme de qualité sans installation fastidieuse.

Comme prévu, la box est fabriquée par Technicolor et tourne sous Android TV 9 en embarquant un processeur Quadricore 1.6 GHz, moins puissant que celui de la Freebox Pop. Comptez également sur une compatibilité 4K HDR et audio Dolby Digital ainsi que sur d’autres fonctionnalités pratiques comme le contrôle du direct.

Côté connectiques, le décodeur propose un port Ethernet 1Gb/s, un port HDMI (HDCP 2.2), un port S/PDIF, une prise antenne TNT DVB-T2 et 2 ports USB 2.0. A noter que, comme la Freebox Pop, ce décodeur ne permet pas d’enregistrer ses programmes sur le player mais propose jusqu’à 100h d’enregistrement dans le cloud. Notons que ce changement de player n’a pas d’impact tarifaire sur l’offre Ultym proposée par l’opérateur, qui conserve son prix habituel de 28.99€/mois pendant 12 mois puis 46.99€/mois, avec un engagement d’un an.