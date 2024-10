En pleine crise, SFR veut “redevenir l’opérateur préféré des Français” d’ici 2028

Alors que l’hémorragie d’abonnés continue chez SFR, l’opérateur met en place un plan de mobilisation pour retourner à ses bases sur des valeurs saines, alors que son image est entachée.

Près d’un million d’abonnés perdus au total sur les six premiers mois de l’année. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cela ne va pas fort chez SFR, mais l’opérateur entend reprendre le contrôle et affiche même pour objectif de “redevenir l’opérateur préféré des Français” en un peu plus de quatre ans, dans une communication fournie à ses employés.

En effet, mercredi dernier, les salariés du siège de SFR ont ainsi pu voir un livret visant à insuffler une certaine révolution dans son fonctionnement. Baptisé “Imagine SFR”, ce plan de mobilisation vise à se baser sur «cinq valeurs : la collaboration, l’audace, l’engagement, l’excellence et être obsédé par le client» explique Mathieu Cocq, PDG de l’opérateur. Ce dernier explique que l’opérateur a été touché par le “SFR bashing” ces dernières années, mais qu’il est nécessaire de repartir du bon pied pour retrouver une place positive dans l’esprit des Français.

“Il faudra déjà être le deuxième (opérateur préféré des Français ;NDLR), mais on veut être celui qu’on a été par le passé, cela passera par du pouvoir d’achat (pour les clients) et de la qualité”, une déclaration qui sonne comme un mea culpa, comme si ce n’était pas le cas ces dernières années. En effet, depuis le rachat par Patrick Drahi en 2014, les impératifs financiers et l’actionnaire passaient devant le client ou le salarié : les effectifs ont été divisés par deux, seuls deux abonnés sur dix recommanderaient SFR d’après une enquête du Monde alors que six sur dix ne le conseilleraient tout simplement pas… L’image est écornée et Mathieu Cocq le reconnaît, “la situation d’aujourd’hui nous impose d’être humbles, et nous le sommes, mais on a de l’orgueil”.

L’opérateur rappelle avoir déjà initié une transformation, en simplifiant ses offres. Mais il faut dire aussi que la situation financière du groupe est particulièrement complexe en ce moment. Altice France est énormément endetté et un bras de fer est engagé avec les créanciers.

